Esto le dijo el asesino a Valeria Márquez antes de matarla

El pasado 13 de mayo, la influencer Valeria Márquez fue asesinada a tiros mientras realizaba una transmisión en vivo desde su negocio, Blossom The Beauty Lounge, ubicado en Jalisco.

El clip, que rápidamente se viralizó, muestra a un hombre ingresando al establecimiento y para después disparar contra la influencer frente a los espectadores que seguían la transmisión en tiempo real.

Cabe mencionar, que justo cuando el hombre entró al establecimiento, Valeria Márquez silenció la transmisión en vivo; no obstante, antes de hacerlo, se puede escuchar un breve intercambio verbal entre la joven y el asesino: el hombre pregunta “¿Tú eres Valeria?“, y la joven responde: ”Sí“.

La investigación del asesinato de Valeria Márquez y los posibles implicados

La influencer mexicana en redes sociales, Valeria Márquez, de 23 años, quien fue asesinada a tiros descaradamente durante un livestream de TikTok en el salón de belleza donde trabajaba en la ciudad de Zapopan, observa en esta imagen obtenida de las redes sociales. @v___marquez/vía Instagram/vía REUTERS

El fiscal estatal, Salvador González de los Santos, detalló que como parte de las indagatorias se están llevando a cabo entrevistas con personas cercanas a la víctima, incluyendo familiares, amigos y conocidos. Estas acciones buscan obtener información que permita avanzar en el caso.

La viralización del video del ataque ha intensificado la atención pública y ha dado lugar a especulaciones en redes sociales. Algunos internautas han señalado a dos personas como posibles implicadas en el crimen.

Una de ellas es Erika, empleada del negocio, quien estaba presente en el momento del ataque y fue quien finalizó la transmisión en vivo. La otra es Vivian de la Torre, amiga cercana de Márquez, quien se comunicó con ella durante la transmisión para pedirle que no abandonara el establecimiento. Sin embargo, la Fiscalía ha aclarado que, hasta el momento, no se está dirigiendo la investigación hacia ninguna persona en particular.

El caso ha generado un amplio debate en plataformas digitales, donde usuarios han expresado su consternación y exigido justicia para Valeria Márquez. La difusión del video del ataque ha sido un factor clave en la atención mediática que ha recibido el caso, pero también ha planteado preguntas sobre el impacto de la exposición en redes sociales en situaciones de violencia como esta.

Las autoridades continúan trabajando en el esclarecimiento de los hechos, mientras el caso sigue siendo objeto de atención tanto a nivel local como nacional.