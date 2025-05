Gobernador de Tabasco minimizó violencia en la entidad al estilo AMLO: “tenemos otros datos”

(Foto: Gobierno de Tabasco)

El gobernador de Tabasco, Javier May Rodriguez, minimizó al estilo del ex presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la violencia que sucede en la entidad al decir que “vamos bien, nosotros tenemos otros datos”.

Durante el banderazo de una obra en el municipio de Cárdenas el viernes 9 de mayo, el gobernador señaló que están trabajando y están empeñados en garantizar la paz,

“Estamos bien, vamos bien, nosotros tenemos otros datos, la verdad es que no nos han hecho nada, como ha dicho el (ex) Presidente (Andrés Manuel López Obrador), ‘no le han quitado una pluma a nuestro gallo’, y vamos a seguir, y vamos a seguir trabajando todos los días, estamos trabajando en favor del pueblo de Tabasco y así vamos a seguir y así vamos a continuar, no vamos a ceder ni un tramo”, indicó.

Al gobernador de Tabasco no le gustó la información manejada en medios de comunicación sobre el incremento de violencia en la entidad.

El hermano del presidente fue coordinador de campaña del gobernador electo. (Facebook Javier May)

De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el primer trimestre del año la entidad sumó 252 homicidios dolosos, 67% más que el mismo periodo del año pasado que cerró con 151 carpetas de investigación por ese delito.

Las declaraciones del gobernador se dan luego de que su secretario de Gobierno y hermano de AMLO, José Ramiro López Obrador, calificará de “buitres” a los medios de comunicación tras ser cuestionado para conocer su opinión sobre los hechos violentos.

El hermano de AMLO fue abordado por un reportero de la XEVT al salir de las instalaciones del Congreso estatal, quien le preguntó su opinión sobre los nueve homicidios registrados el 7 de mayo en la entidad, así como del hallazgo de una cabeza humana al interior de una hielera.

Villahermosa se encuentra como una de las primeras ciudades con la percepción de más inseguridad en el país, de acuerdo con una encuesta del INEGI |Crédito: @xevtfm

También se le preguntó por lo mencionado en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), donde se indica que la capital tabasqueña era la ciudad del país con mayor percepción de inseguridad entre los habitantes, con 90.6%.

“No, no, no. ¡Ya bájenle, ya bájenle, ya bájenle…ya bájenle! (...) Es que andan como buitres ustedes, hermano, los de la XEVT, buscando a ver dónde hay un muerto: ¡Ya bájenle!”, exigió el secretario.

Además, cuestionó al reportero de “¿Por qué no dan otras noticias? Hay noticias buenas en Tabasco”.