Motociclista fue atropellado tras confrontar a chofer en Edomex l Video

Atropellan a sujeto en López Portillo, Ecatepec (Especial)

Una persona fue brutalmente atropellada por una camioneta de 3 ½ toneladas en plena avenida López Portillo, a la altura de la colonia Guadalupe Victoria, luego de una confrontación directa con el conductor de una moto.

El hecho se registró en el municipio de Ecatepec de Morelos, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, ha generado gran indignación entre los habitantes y pasajeros de la zona.

Los hechos ocurrieron durante la tarde del viernes, cuando testigos presenciales, incluyendo pasajeros de una unidad de transporte público que pasaba por el lugar, captaron en video el momento exacto en el que la víctima fue embestida por la pesada unidad.

Las imágenes fueron difundidas ampliamente en plataformas digitales como Facebook, X (antes Twitter) y TikTok, generando una ola de reacciones y llamados a la justicia.

Chófer huye de la escena del crimen

Chófer de Transporte de carga atropella a conductor de moto en avenida López Portillo, Edomex Crédito: (Dossier Digital/Facebook)

De acuerdo con los testimonios recogidos por usuarios en redes sociales, la víctima —cuya identidad aún no ha sido revelada— fue tirada de una moto, ante ello, intento pararlo para que no se diera a la fuga, lamentablemente el conductor de la camioneta no se quería hacer responsable y le echo encima la pesada unidad para darse a la fuga.

Gracias a los videos compartidos, algunos internautas lograron identificar la razón social de la empresa para la que trabaja el conductor del vehículo, lo que ha generado presión para que las autoridades investiguen a fondo y actúen conforme a la ley.

Hasta el momento, no hay un informe oficial sobre el estado de salud del hombre atropellado ni se ha confirmado si el conductor fue detenido por las autoridades. Servicios de emergencia acudieron al lugar, pero no se han proporcionado más detalles sobre la evolución médica de la víctima.

Se busca al conductor de camioneta que atropelló a sujeto en Ecatepec, tras alytercado vial (especial)

El hecho ha puesto nuevamente sobre la mesa el tema de la violencia vial en zonas urbanas, así como la necesidad de fortalecer la regulación y supervisión del transporte de carga en áreas de alto tráfico peatonal.

Se espera que en las próximas horas, autoridades emitan un comunicado con más información sobre este lamentable suceso.