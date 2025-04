Colectivo de Búsqueda halla fosas clandestinas con once cuerpos al sur de Culiacán

El colectivo Sabuesas Buscadoras halló las fosas por una denuncia anónima. Foto: Madres Buscadoras de Sonora

El colectivo Sabuesos Guerreras halló seis fosas clandestinas con al menos once cuerpos al sur de Culiacán, Sinaloa.

Las fosas fueron localizadas en un terreno ubicado en el ejido Mezquitillo, rumbo a Eldorado.

En un primer momento se reportó el hallazgo de nueve cuerpos en seis fosas.

Belinda Aguilar, integrante del colectivo, explicó que la búsqueda se está realizando en coordinación con la Comisión Estatal de Búsqueda y otras instituciones de gobierno.

“Fue un reporte anónimo. Se nos dijo que había cuerpos enterrados de manera clandestina”, señaló Belinda en rueda de prensa desde el lugar del hallazgo.

Indicó que en un principio se reportó la localización de tres cuerpos, pero durante la búsqueda se hallaron nueve cuerpos en seis fosas clandestinas, mismas que tenían una distancia aproximada de 100 metros una de la otra.

“Unos restos que se ven recientes, pero hay otros que sí ya están reducidos a osamentas. La temporalidad no te la podría decir, si a caso más de un mes algunos”, contó.

Agregó que serán los peritos de la Fiscalía de Sinaloa quienes determinen el tiempo que llevan ahí los cadáveres.

Asimismo, Belinda pidió a las personas que tienen un familiar desaparecido acudir al Servicio Médico Forense (Semefo) una vez que se hayan procesado las fosas para la identificación de alguno de los cuerpos a través de las prendas o bien de pruebas de ADN.

“Esta es una de las fosas en donde se han encontrado más cuerpos. No descartamos que pudiera haber más en este lugar y sabemos la existencia de este tipo de lugares así, pero ahorita por la inseguridad y el tema que hay de la pugna que hay entre los cárteles (Los Chapitos vs Los Mayos) no podemos salir a buscar”, explicó.

Dijo que se pretende que la búsqueda de cuerpos se extienda el día de mañana.

Por su parte, María Isabel Cruz, presidenta de Sabuesos Guerreras A.C. confirmó a Infobae México que el hallazgo de cuerpos subió a once.

De acuerdo con datos de la Fiscalía General del estado de Sinaloa, de septiembre al mes de marzo de este año se han registrado 1,047 homicidios dolosos.

En el caso de personas privadas de su libertad, las autoridades ministeriales indican que del 1 de enero al 20 de abril de este año se han reportado 437 personas desaparecidas en Sinaloa.

Culiacán es el municipio que registra 174 casos, seguido de Mazatlán con 96 y Guasave con 32.

Sin embargo, el Sabuesos Guerreras estima que hay 2,200 y 2,500 casos de desaparición desde que comenzó la guerra entre ambas facciones del Cártel de Sinaloa.