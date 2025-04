Los Alegres del Barranco faltan a su audiencia ante la Fiscalía de Jalisco luego de mostrar imágenes de El Mencho en concierto

Los Alegres del Barranco repitieron su homenaje a El Mencho en Uruapan, Michoacán. (Captura de pantalla)

Los Alegres del Barranco no acudieron a la audiencia programada este jueves 10 de abril ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco en el que son investigados por posible apología del delito tras mostrar imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ’El Mencho’ en su presentación en el auditorio Telmex el pasado 29 de marzo.

La agrupación estaba citada este jueves a las 12:00 horas en Guadalajara, sin embargo, ningún integrante ni su representante legal acudió a las instalaciones de la Fiscalía.

Ante los hechos, el Ministerio Público Estatal detalló que las investigaciones correspondientes continuarán, esto a fin de determinar si la agrupación cometió una posible apología del delito al mostrar imágenes del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El gobernador de Jalisco condenó las acciones llevadas a cabo por la agrupación. (Captura de pantalla)

Cabe recordar que Los Alegres del Barranco mostraron un par de gallos e imágenes del líder del CJNG como parte de su interpretación del tema “El Dueño del Palenque”, el cual hace referencia a Nemesio Oseguera Cervantes.

Luego de la presentación, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, reprobó el homenaje realizado por la agrupación y señaló que se debe dejar de normalizar la violencia.

“Lo visto en el concierto de este fin de semana va en la dirección opuesta. Todos tenemos que hacer lo que nos toca para dejar de normalizar la violencia”, escribió en redes sociales el mandatario estatal.

Además, la Fiscalía de Jalisco informó el inicio de una investigación por presunta apología del delito, la cual de acuerdo con el artículo 142 del Código Penal para el Estado de Jalisco se castiga con 1 a 6 meses de prisión al que provoque públicamente a cometer algún delito o haga apología de este.

Los Alegres del Barranco niegan homenaje a El Mencho

Durante el evento de “Los Señores del Corrido” en el Auditorio Telmex, Los Alegres del Barranco proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del CJNG, mientras interpretaban su corrido. (Capturas de pantalla)

A través de su canal oficial de YouTube, Los Alegres del Barranco ofrecieron una disculpa por mostrar imágenes del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), asegurando que su intención no era ofender a nadie, sino contar una historia.

“Queremos ofrecer unas disculpas por lo ocurrido en nuestro concierto en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Lamentamos que una parte de nuestro show haya sido malinterpretado o haya salido gente ofendida. Jamás, créanmelo que jamás fue nuestra intención ofender a nadie”, aseguró José Pavel Moreno Serrano.

Además, los integrantes de la agrupación detallaron que su intención era musicalizar historias populares que existen “en nuestra cultura”, sin embargo, se comprometieron a ser más cuidadosos en sus presentaciones en cuanto a las proyecciones visuales.

“La música ha sido una forma de contar historias, historias populares que existen en nuestra cultura, como lo hacen películas, series, libros, reportajes en los noticieros. Lo nuestro siempre ha sido musicalizar historias”, aseguró uno de los integrantes.

Finalmente, Pavel destacó que la presentación no fue un homenaje a El Mencho.

“Queremos hacer un énfasis, que no se le hizo homenaje a nadie, no fue un homenaje para nadie, absolutamente nada de eso. Nosotros no somos así, y es algo que tampoco nos representa”, finalizó Pavel.