La Mañanera de Claudia Sheinbaum hoy 11 de abril | En vivo

Qué no se puede hacer: incluir imágener,nombres o símbolos que identifiquen a candidatos y funcionarios en propaganda para promover la elección judicial; el gobierno federal no puede promover elecciones locales, mientras que las autoridades locales no pueden promover la elección federal; usar logos o colores institucionales; candidatos no pueden participar en propaganda institucional; tampoco se puede influir en la equidad de la contienda.