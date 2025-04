Maribel Guardia no tiene guardaespaldas pese a las amenazas que habría recibido de gente cercana a Imelda Tuñón

(@maribelguardia)

Maribel Guardia e Imelda Tuñón siguen en la disputa legal que comenzó a finales de enero, cuando la conductora costarricense demandó a su exnuera por presunto consumo de sustancias ilícitas y abandono a su nieto, el pequeño José Julián.

En un principio, la autoridades determinaron que la custodia temporal era para Guardia, pero después de algunas semanas, el menor regresó con su mamá, y desde entonces, Garza Tuñón ha emprendido acciones legales para desmentir los señalamientos de su exsuegra.

A raíz de las nuevas decisiones por parte de Imelda, han salido a relucir nueva información sobre ambas personalidades, incluso han llegado a asegurar que reciben amenazas.

Maribel Guardia fue la primera en confesar para diversos medios que temía por su vida desde que las autoridades ingresaron a su casa para recuperar a su nieto, por lo que hizo responsable a personas cercanas a la viuda de su hijo de lo que pueda pasar en un futuro.

“Si algo me pasa responzabilizo a gente cercana a la mamá de mi nieto. Tengo miedo de que me hagan algo. Si me llega a pasar algo quiero que quede claro que he recibido amenazas”, declaró en un encuentro con varios medios en el aeropuerto.

Maribel Guardia denuncia amenazas de gente cercana a Imelda Tuñón. (Foto: Infobae México / Jovani Pérez)

Maribel Guardia no tiene guardaespaldas pese a supuestas amenazas en su contra

Pese a sus recientes declaraciones, la actriz de “Lagunilla mi barrio” reveló que cuenta con guardaespaldas para su protección como se había especulado.

"No, yo, mi guarura es Dios, a él me encomiendo“, dijo previo a su presentación en la obra de teatro.

Asimismo, respondió a las recientes declaraciones de Imelda Tuñón, quien aseguró que Maribel abrió la caja de pandora: “Yo no abrí nada, fue ella”.

Finalmente, negó que en los próximos días pueda existir un reencuentro con su nieto, como se había mencionado antes, pue se dijo que Imelda no estaba en desacuerdo con que su hijo se encontrara con su abuela.

“Dios que los acompañe, y que el niño esté bien, yo todo lo que hice es pensando en que el niño estuviera bien. Y sé que va a estar bien. Dios lo va a proteger y Dios lo va a cuidar. Y ojalá que todo esto se acabe porque ahí también entiendo que todos sufrimos”, puntualizó.

Fotos: Cuartoscuro - IG, julian_f_f