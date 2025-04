“De hecho, es arte”: SEP y Mario Delgado aplauden reto escolar del capibara fashion | Video

Con trajes de personajes de la cultura pop y política, los estudiantes lograron que su tarea artística se volviera un fenómeno de internet. (TikTok / @profebracartista)

Con el objetivo de ganar un punto extra en su examen, un reto escolar con un toque de humor, creatividad y ternura ha conquistado a millones de usuarios en redes sociales. Eduardo Bracamontes, profesor de arte, compartió en su cuenta de TikTok una actividad inusual que asignó a sus estudiantes: diseñar un outfit para una capibara. El simpático roedor sudamericano fue el protagonista de un ejercicio que no solo sacó a relucir el talento de los alumnos, sino que también se convirtió en un fenómeno viral.

El maestro Bracamontes subió varios videos del proyecto que rápidamente superaron los 15 millones de visualizaciones. En ellos, se muestran las peculiares y originales creaciones de los estudiantes, que incluyeron desde referencias a personajes de la cultura pop hasta homenajes políticos y cómicos.

No pudo faltar la estrella del momento en la WWE, Penta Zero Miedo. (TikTok / @profebracartista)

El reto fue completamente libre, permitiendo que los estudiantes exploren sin límites su imaginación. Los resultados sorprendieron por su diversidad: uno de los capibaras fue vestido como Gokú, otro como Pikachu, algunos hicieron homenajes a luchadores como Penta Zero Miedo, e incluso hubo quien creó un disfraz de repartidor de pizzas con la frase escrita: “Ya llegaron las pipsas”. Uno de los atuendos más comentados fue el de “CapiSheinbaum”, con la capibara personificando a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Pikachu, Yeri Mua y Gokú estuvieron en el reto del capibara. (TikTok / @profebracartista)

El éxito del reto no solo se limitó a TikTok. La Secretaría de Educación Pública (SEP) y su titular, Mario Delgado, también reaccionaron a la propuesta. Desde la cuenta oficial de la SEP, se comentó en uno de los videos: “De hecho, es arte”, respaldando la creatividad impulsada por el profesor.

La SEP y su titular Mario delgado aplaudieron la creatividad de los niños. (TikTok / @profebracartista)

Los usuarios no tardaron en compartir sus reacciones con comentarios cargados de humor. Algunos de los más destacados fueron: “ya llegaron las pipshash original niño”; “3 puntos al CapiSheinbaum”; “yo opino que el niño que hizo el de Gokú le de 10 puntos extras jajaja está muy bueno”; “Es el capimalilla profe, como que Dani Flow, no me lo confunda”; y “Nadie habla del capicheinbaum jajajaja rifado”.

Eduardo Bracamontes agradeció el impacto del reto y aseguró que su intención era motivar a sus alumnos a ver el arte como un espacio de libertad. “El objetivo era que se divirtieran, que se expresaran, que entendieran que el arte no siempre tiene que ser serio. Y el capibara fue perfecto para eso”, dijo el maestro en otro de sus videos.

Estudiantes presentaron sorprendentes y originales diseños que van desde un capibara vestido de Goku hasta uno inspirado en Claudia Sheinbaum. Crédito: TikTok / profebracartista

Este ejercicio no solo despertó la risa y la admiración en redes, también reabrió el debate sobre la importancia de fomentar la creatividad en el aula. Con una capibara como lienzo, los estudiantes encontraron una forma divertida de mostrar su talento, y lograron que su trabajo escolar diera la vuelta al país.