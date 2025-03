Mujer en Nayarit denuncia en redes a sujeto que la grabó en el baño; pide ayuda para localizarlo

La chica señaló que el que la grabaran le dio mucho miedo. Crédito: X@lizcervantess

Una chica radicada en Nayarit denunció este sábado a través de redes sociales que un sujeto la comenzó a grabar mientras ella se encontraba en un baño, mostrando el momento en el que ella lo encaraba con su propio celular, y el hombre huía del lugar.

De acuerdo con el video publicado en X, ella narró que esto ocurrió el pasado 25 de marzo, cerca de la Plaza Parabien, ubicada en Nuevo Vallarta, Nayarit, alrededor de las 4:39 de la tarde. La joven relató que ella ingresó al baño luego de bajar de la combi en la parada que da a dicha plaza, y entró al baño; cerro la puerta u notó que había otra mujer en uno de los cubículos, quien luego se salió.

En seguida, de acuerdo con su testimonio, entró otra persona, pero se quedó parado afuera. Ella señaló que escuchó a esta persona teclear, y que se le hizo sospechoso que no se moviera y que no entrara al baño.

“No sé por qué me agache poquito, para ver que onda... para ver los pies o los zapatos que tenía, pero vi blanco. Pensé que vi mal y volví a ver y dije ‘no mames, me están grabando’; en su momento me asusté, me shockee dos segundos, y agarré mi celular y fue cuando empecé a grabar”.

Dijo que se ve que el señor no se esperaba que empezara a grabar y que por eso se ve que huye. La chica aseguró que salió en seguida a buscarlo, pero el sujeto había desaparecido.

“El señor pudo haber cerrado la puerta, pudo haber hecho algo, me pudo haber hecho algo, me pudo haber matado...no sé, tuve la suerte de que sólo se saliera”

Por ello, la chica pidió a las redes sociales que le ayudaran a encontrarlo, pues si con esa confianza la estuvieron grabando a ella, no se sabe si eso ya lo haya hecho con otras personas.

“Con qué confianza me está grabando a mi, y con esa confianza está grabando a otras chicas, y con esa misma confianza está entrando al baño de mujeres, donde la puerta está cerrada, a grabar a mujeres sin que ellas se den cuenta. ¿A cuantas otras chicas habrá grabado sin que se dieran cuenta?” señaló la joven, puntualizando que es sorprendente cómo las mujeres ya ni siquiera podemos ir al baño con seguridad.

El acoso sexual es un delito federal en México ya que se considera una forma de violencia . Se define como molestar o perseguir a alguien con intenciones sexuales.

Además, la Ley Olimpia, legislación que busca erradicar la violencia sexual contra las mujeres en México, establece que grabar a alguien sin su consentimiento es un delito que castiga con multas de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) o hasta sanciones de 3 a 6 años de prisión.