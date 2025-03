Hermano de Daniel Bisogno confiesa la razón por la que el conductor no quiso hacer testamento; familia iniciará un juicio

El conductor de televisión falleció este 20 de febrero Crédito: Cuartoscuro

Ya han pasado varias semanas desde la muerte de Daniel Bisogno, conductor del noticiero de espectáculos Ventaneando, a los 51 años. El también comediante falleció tras complicaciones por un trasplante de hígado.

El hermano de Daniel, Alex Bisogno, confirmó que el conductor de televisión ya estaba listo para recibir un segundo trasplante, debido a las fallas que desembocaron en su fallecimiento.

“Venían cosas difíciles como un retrasplante, pero ya se había hecho todo el trámite para la lista de espera, yo tengo las hojas donde ya estaba autorizado”, explicó Alex.

(YT: Pati Chapoy)

Además, se ha confirmado que Daniel Bisogno no dejó testamento. Tanto Cristina su ex esposa como su hermano, en su momento, habían declarado que pese a la ausencia del testamento, sabían cómo se repartirían los bienes.

No obstante, ahora en conductor de Al Extremo confesó que iniciarán un juicio: “Es un tema que ahorita son cuestiones legales, buscar abogados que nos asesoren e iniciar un juicio de intestado”.

Daniel Bisogno se negaba a hacer su testamento

Alex Bisogno también declaró que Daniel sabía que necesitaba hacer el testamento; sin embargo, decidió no hacerlo. Para cuando por fin quiso llevar a cabo el importante trámite, ya era demasiado tarde.

Cristina Riva Palacio agradece el apoyo de su familia YT: Matilde Obregón

“Daniel nunca quería tocar el tema de qué pasaría si ya no estuviera, porque él decía que lo estábamos zopiloteando”, explicó Alex.

Del mismo modo, el hermano del conductor detalló: “Dejó muchas cosas pendientes porque él no tenía pensado que iba a morir, nunca quiso darle carpetazo a nada porque decía que iba a estar bien. Dejó pendiente a su hija, dejó pendiente a su familia, su trabajo, relaciones que dejó con gente que quería, sus amigos, de nadie se pudo despedir”.

Finalmente, explicó cómo lo convenció de que sí necesitaba hacer su testamento:

“Yo hable con él y le dije ‘hay que hacer el testamento, yo tampoco lo tengo y hay que aprovechar y hacerlo juntos’ tambien para que él no sintiera que lo estaba zopiloteando. Me dijo ‘hay que traer un notario al hospital’ y después me dijo ‘no porque hay muchos medios que andan aquí’”.

Nació un Plan B: hacerlo para cuando saliera del hospital. Lamentablemente no lo logró:

“La verdad nos seguían, nos perseguían (los medios). Dijo ‘va a ser la nota que yo ya mandé a pedir hacer el testamento, mejor cuando yo salga’, pero ya no salió“.