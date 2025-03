Salinas Pliego reacciona a la negativa del Tren Maya de aceptar la Tarjeta del Bienestar ¿Qué dijo el empresario?

Salinas Pliego es uno de los empresarios más ricos de México. REUTERS/Amr Alfiky

El empresario Ricardo Salinas Pliego reaccionó al hecho de que no se acepte pago con tarjeta del Banco del Bienestar en las instalaciones del Tren Maya.

Esto, luego de que por medio de redes sociales se viralizara una imagen en la que se veía un anuncio, presuntamente ubicado en una estación del Tren Maya, donde se daba a conocer que no se aceptaba pagos con tarjetas American Express ni del Banco del Bienestar, algo que parece irónico, pues este último banco fue creado e impulsado por el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), al igual que el Tren Maya.

Tras esto, se dio a conocer que la imagen era verdadera, pues un asesor de atención a clientes del Tren Maya confirmó que la tarjeta del Bienestar no es válida dentro de las instalaciones del transporte que conecta a los estados del sureste mexicano.

Esto debido a que “al ser tarjetas de apoyo social, no cuentan con los candados bancarios requeridos para la compra de boletos, por lo cual no es aceptada por medio de taquilla o en compra en línea. Las únicas tarjetas aceptadas son de crédito o débito, incluso American Express, pero no de apoyo social“.

Cabe destacar que el Tren Maya es una de las principales obras insignia del gobierno de López Obrador, quien gobernó el país del 2018 al 2024.

Con más de mil 500 kilómetros de vías, el proyecto conecta cinco estados y busca fomentar el turismo y desarrollo económico en el sureste del país.

El primer tramo fue inaugurado en diciembre del 2023 y el pasado mes de diciembre la presidenta Claudia Sheinbaum inauguró el último tramo.

Por otro lado, la tarjeta del Bienestar es un medio donde los beneficiarios de los Programas para el Bienestar reciben apoyos económicos mes con mes. El proyecto, a cargo de la Secretaría del Bienestar, tiene como objetivo “contribuir al bienestar social mediante ingresos suficientes”, tal como se indica en su página oficial.

¿Qué dijo Salinas Pliego sobre el caso?

Por medio de su cuenta de la red social X, el empresario Ricardo Salinas Pliego compartió la imagen en la que se ve el anuncio del Tren Maya, donde se señala que no se acepta la tarjeta del Bienetar.

Acompañado de la imagen, el empresario colocó la frase "Díganme que esto no es una burla", acompañado de emogis riéndose, en forma de sátira.