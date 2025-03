Karol Sevilla lanza broma sobre Ángela Aguilar mientras su familia pide frenar la violencia digital

Karol Sevilla hizo referencia al supuesto triángulo amoroso entre la cantante y Cazzu por Christian Nodal. (Fotos: @karolsevillaofc, Instagram / YouTUbe)

Karol Sevilla se encuentra en el centro de la controversia tras hacer una broma relacionada con Ángela Aguilar y su relación con Christian Nodal. Su comentario surgió en un contexto sensible, pues la familia Aguilar recientemente exigió el cese de la violencia digital tras la circulación de rumores sobre la cantante.

La broma de Karol Sevilla que desató reacciones

Durante un encuentro con la prensa, Karol Sevilla comentó sobre la polémica que generó su amigo Mario Bautista, quien compartió una serie de fotografías que desataron especulaciones sobre un supuesto embarazo. En respuesta, la protagonista de Soy Luna ironizó con una frase atribuida a Ángela Aguilar meses antes de que se confirmara su relación con Christian Nodal:

“Pensé que iba a ser tía, ah no, me van a demandar... Le mandé mensaje (a Mario Bautista), le dije ‘me la creí’, todos nos la creímos, ojalá que un día se dé. Le puse ‘fan de su relación’... Ya no hay que decir esas cosas, me va a demandar su tía”.

Karol Sevilla se quejó de la falta de oportunidades en México. (Créditos: Disney+)

El comentario dividió opiniones en redes, ya que se produjo poco después de que la familia Aguilar emitiera un comunicado rechazando las declaraciones del creador digital Zorrito YouTubero, quien aseguró tener pruebas de que Ángela Aguilar abortó un hijo de Christian Nodal antes de su relación con Cazzu.

La familia Aguilar responde a los rumores

A través de su cuenta oficial de Prensa Aguilar, la familia desmintió categóricamente las afirmaciones y exigió pruebas a quienes han difundido estas versiones:

“Las afirmaciones que se han hecho son totalmente infundadas y quienes lo afirman tienen la obligación de presentar pruebas sobre ello”, expresaron en su comunicado.

Karol Sevilla critica la falta de oportunidades en México

En otro punto de la conversación, Karol Sevilla manifestó su inconformidad por la escasez de oportunidades en la industria del entretenimiento en México. La actriz considera que los productores suelen elegir a los mismos actores, lo que reduce las posibilidades de participar en proyectos nacionales.

“Siento que en México no hay tanta oportunidad como la que se me da en otros países. Acá se van con las mismas personas y no hay tanta oportunidad como en otros países y eso lo agradezco mucho, poder tener un poco de fans en otros lugares”, declaró.

Hasta el momento, Ángela Aguilar no ha reaccionado a las declaraciones de Karol Sevilla. Sin embargo, el tema generó una ola de comentarios en redes sociales y el programa Chismorreo difundió un fragmento de la entrevista, convirtiéndola en tendencia en X.

(TikTok: @mariobautistagil)