Toman la tradicional foto de los nominados al Oscar y esto fue lo que sucedió con Karla Sofía Gascón

Karla Sofía Gascón se perdió la tradicional foto de los nominados al Oscar. (Reuters / X)

Ariana Grande, Adrien Brody, Timothée Chalamet o Fernanda Torres fueron algunos de los nominados a la 97 edición de los Óscar que se reunieron la noche de este martes en el Museo de la Academia de Hollywood para tomar la tradicional foto de los premios más reputados de la industria cinematográfica.

El evento se llevó a cabo después de que la Academia de Hollywood anunciara la cancelación del Luncheon, que estaba programado para el 10 de febrero, como muestra de solidaridad con las víctimas de los incendios que asolaron Los Ángeles en enero.

Esta reunión, que solía celebrarse por la mañana y unos días antes de que venciera el plazo de votación para los académicos, reunió en el vestíbulo del museo a nominados, gobernadores de la Academia y miembros de la prensa, quienes socializaron durante aproximadamente una hora antes de que se tomara la fotografía.

La foto de los nominados al Oscar 2025. (Captura: X)

Algunos de los presentes estaban experimentando por primera vez este evento, entre ellos, el músico Adrian Quesada, nominado a mejor canción original por ‘Like a Bird’ de la película Sing Sing, quien dijo a EFE que agradecía que hubiera un “calentamiento” como este para no llegar tan novato a la ceremonia que se llevará a cabo el 2 de marzo.

Otros más curtidos en el ambiente festivo como Adrien Brody, protagonista de The Brutalist, Edward Norton o Timothée Chalamet, ambos nominados por A Complete Unknown, paseaban con más seguridad por el lugar y charlaban entre ellos, mientras productores, directores y otros colegas se acercaban a felicitarlos.

Best Actor Oscar nominee Timothee Chalamet attends the Academy of Motion Picture Arts and Sciences reception for the nominees of the 97th Oscars in Los Angeles, U.S., February 25, 2025. REUTERS/Mario Anzuoni

Por su parte, Ariana Grande y su compañera inseparable de Wicked, Cynthia Erivo, brillaron por su simpatía durante la toma de la fotografía oficial, al animar con aplausos y vítores a sus compañeros.

Las actrices además compartieron un momento significativo con Monica Bárbaro (A Complete Unknown), Mikey Madison (Anora) y Zoe Saldaña (Emilia Pérez).

Best Actress in a Supporting Role Oscar nominee Zoe Saldana attends the Academy of Motion Picture Arts and Sciences reception for the nominees of the 97th Oscars in Los Angeles, U.S., February 25, 2025. REUTERS/Mario Anzuoni

"Mi cara en los premios del Sindicato de Actores (SAG) lo dijo todo, no estoy acostumbrada a esto", respondió a EFE Saldaña quien ha sido una de las grandes ganadoras de esta temporada al coronarse como mejor actriz de reparto en premios como los Globos de Oro, los Critics Choice o los BAFTA.

Por su parte, la nominada a mejor actriz Fernanda Torres (I’m Still Here), quien le podría dar su primer Óscar a Brasil, dijo a EFE muy emocionada: “¡Sobreviví!”.

"Ya no recuerdo ni qué se siente estar cansada porque no sé ni en qué zona horaria vivo", añadió la protagonista del filme de Walter Salles también nominado a mejor película internacional.

Best Actress Oscar nominee Fernanda Torres attends the Academy of Motion Picture Arts and Sciences reception for the nominees of the 97th Oscars in Los Angeles, U.S., February 25, 2025. REUTERS/Mario Anzuoni

Torres señaló que, al hablar con la también nominada Isabella Rossellini, se preguntaba cómo era posible que algunos actores atravesaran este caótico vaivén de premios año tras año. "Y esto no acabará sino hasta el domingo", añadió.

La actriz aseguró que lo que más la emocionaba no era tanto su nominación como actriz, sino la posibilidad de que I’m Still Here pudiera ganar el Óscar: “Creo que se lo merece”.

Esta cena también reunió a la activista y actriz Jane Fonda con la directora de The Substance, Coralie Fargeat, la única mujer nominada en la categoría de mejor dirección.

En la celebración se echó de menos la presencia de otros protagonistas de esta temporada como a Kieran Culkin (A Real Pain) y Guy Pearce (The Brutalist).

¿Karla Sofía Gascón estuvo presente?

Esta imagen difundida por Netflix muestra a Karla Sofía Gascón como Emilia Pérez en una escena de "Emilia Pérez". (Shanna Besson/Netflix via AP)

A pesar de que este evento es uno de los más tradicionales entre aquellos honrados por La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, Karla Sofía Gascón no se encontró presente para ser inmortalizada en la fotografía de los nominados.

Sin embargo, medios internacionales confirmaron que la actriz sí acudirá a la ceremonia de entrega del próximo domingo. La actriz habló con The Hollywood Reporter al respecto y aseguró que la carrera por el Oscar ha sido un camino complicado y no sabe muy bien cómo sentirse, tras la masiva cancelación que recibió en redes sociales y que la obligó a ausentarse de varios eventos importantes en Hollywood.

“Estoy agradecida con todos los que han creído en mí: con Netflix, la productora y mis colegas. Podemos cerrar este hermoso y difícil camino que comenzó hace tres años”, explicó Gascón.

La 97 edición de los Óscar se celebrará este próximo domingo en el Teatro Dolby de Los Ángeles, donde la película Emilia Pérez parte como la más nominada de la noche con 13 de ellas.

Con ayuda de EFE.