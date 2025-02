Sin pruebas: Caras insiste en presunto romance entre Angélica Rivera y Diego Klein; niegan que sea publicidad de Televisa (Foto: Televisa)

La actriz y ex primera dama de México, Angélica Rivera, negó categóricamente los rumores que la vinculan sentimentalmente con el actor Diego Klein, luego de que la revista Caras publicara un artículo en el que insinuaba la existencia de un romance entre ambos.

Sin embargo, la revista de sociales se mantiene firme en su postura y por ello Caleb Torres, coordinador editorial de Caras, asistió al programa Hoy, junto al periodista encargado del reportaje publicado, para presentar su versión de los hechos y aunque no llevó ninguna prueba tangible volvió a rectificar su contendido publicado, negar que todo se trate de una promoción para la telenovela Con esa misma mirada e incluso insinuar algo sobre la reacción de La Gaviota.

“No llega información de distintos puntos, vemos que hay una historia importante que contar, realizamos la investigación y este es el resultado: una gran portada y un lindo artículo. Una gran estrella consagrada, un actor que está forjando su carrera y lo hace bien, que simplemente sus personajes trascendieron a la vida real y están enamorados, esa es toda la historia”.

Revista Caras niega que su versión sobre romance entre Angélica Rivera y Diego Klein sea publicidad

“Se habla mucho de eso pero no. No hay nada de eso, en Caras jamás hemos sido sensacionalistas o de inventar cosas. Las estrellas vienen a nosotros a contarnos, en este caso no fue así, se le buscó, pero no es una estrategia de publicidad, tenemos testigos, gente de producción, todos conciencien en una cosa: están enamorados”, agregó el coordinador.

Tras ello, Caleb Torres, coordinador editorial de Caras, insinuó que en el programa Hoy que la noticia sobre el robo en la casa de La Gaviota pudo haber sido el resultado de un ‘asesoramiento’.

De acuerdo con lo publicado por Caras, las imágenes fueron presentadas como evidencia de una supuesta relación amorosa entre Rivera y Klein. Sin embargo, la actriz utilizó su cuenta oficial de Instagram para desmentir estas afirmaciones, calificando la publicación como un intento burdo de generar controversia. Rivera aseguró que las fotografías no son más que parte de su trabajo como intérprete y criticó la manera en que el medio abordó el tema, señalando que se trató de una interpretación errónea y malintencionada.

Angélica Rivera acusa a la revista de difundir información falsa

En su declaración, Angélica Rivera expresó su descontento con el enfoque de la revista, acusándola de utilizar un lenguaje que, según ella, buscaba desacreditarla. La actriz señaló que el medio insistió en términos como “noviazgo” para describir una relación que, según sus palabras, no existe. Además, Rivera destacó que el artículo incluyó referencias al empoderamiento femenino, lo que, en su opinión, fue empleado como un recurso para atacarla y cuestionar su credibilidad.

En su mensaje, Angélica Rivera se dirigió directamente a la revista con un tono crítico: “¡¿En serio Caras?! ¿Un photoshoot es igual a noviazgo? Si esas fotos profesionales son su evidencia de un romance, la verdad ya hay muy poco que decir”. Estas palabras reflejan su indignación ante lo que considera un uso irresponsable de las imágenes y una falta de rigor periodístico por parte del medio.

Diego Klein desmiente romance con Angélica Rivera

El actor mexicano Diego Klein desmintió categóricamente los rumores que lo vinculan sentimentalmente con la actriz y exprimera dama de México, Angélica Rivera, tras la publicación de una revista que aseguraba que ambos mantenían una relación amorosa.

Angélica Rivera estrena romance con el actor Diego Klein, joven 19 años menor que ella (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

“Como una bomba salió por todos lados que mi compañera de la serie Con esa misma mirada, Angélica Rivera, y yo tenemos una relación de pareja fuera del ámbito del set. Me quedé helado pues esto NO ES VERDAD”, escribió el actor en su publicación. Además, Klein aprovechó para elogiar a Rivera, describiéndola como “la mejor compañera de trabajo” que ha tenido en su carrera.