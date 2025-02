Linet Puente reacciona a muerte de Daniel Bisogno

LInet Puente trabajó durante muchos años con 'El Muñe' en 'Ventaneado', donde forjaron una amistad muy cercana. Crédito: Ventaneando, YouTube.

La farándula mexicana se cimbró tras la confirmación del fallecimiento de Daniel Bisogno, a los 50 años de edad. El querido conductor de ‘Ventaneando’ falleció en un hospital de la Ciudad de México, a donde fue ingresado por complicaciones derivadas de una infección pulmonar que desarrolló cuando le extirparon la vesícula. Su partida ha dejado una estala de dolor entre los millones de televidentes que a lo largo de 28 años han seguido el programa de TV Azteca y, especialmente, entre sus compañeros. Linet Puente, quien fue íntima amiga de ‘El Muñe’, dedicó un emotivo mensaje a la memoria del conductor.

En su cuenta de X, la periodista y conductora compartió el mensaje de “Ventaneando”, en el que el medio informó que el emblemático presentador del programa será incinerado para, posteriormente, trasladar sus restos al Centro Cultural 2 para rendir un homenaje a la 19:00 horas.

Al respecto, Linet puente agregó: “Ahí estaremos para despedirte, Dani querido”

En repetidas ocasiones, mientras la salud de Bisogno se deterioraba, Puente recordó al presentador, quien fue compañero, maestro y especialmente un amigo que le tendió la mano en momentos complicados y la hizo reír a carcajadas.

Ese cariño y respaldo se daba frente y detrás de cámaras. En diciembre de 2020, cuando la presentadora hizo público su divorcio del productor Luis Carlos Galán, la presentadora recibió el respaldo total de sus compañeros de programa, entre ellos Daniel Bisogno, cuyo ácido sentido del humor hacía más llevadero el duelo de su relación en los foros de TV Azteca.

Las enfermedades que minaron la salud de Daniel Bisogno

A principios de 2023, Daniel Bisogno comenzó a manifestar diversos malestares. Desconcertado por los síntomas, se sometió a varios estudios clínicos; sin embargo, en mayo se filtró a los medios que el presentador fue ingresado de emergencia a un hospital de la capital. Los rumores fueron confirmados por Pati Chapoy durante una emisión de ‘Ventaneando’, donde explicó que fue operado de emergencia a causa de sangrados internos y externos.

Daniel Bisogno recordaría esos días durante una emotiva entrevista con su jefa, la cual se transmitió simultáneamente en ‘Ventaneando’ y en el canal de YouTube de Pati Chapoy. Visiblemente delgado, el conductor explicó que sus problemas de salud comenzaron a causa de una pérdida excesiva de peso. El día que vomitó sangre y fue llevado de emergencia a un hospital, Bisogno reconoció que temió morir y no volver a ver a su hija:

“Yo no podía dejar de pensar en que en alguna de esas no volvía a salir, porque uno no tiene la vida comprada. En lo primero que pensé fue en Micaela y todavía tuve el tiempo de decirle:

‘Ven, gordita, papito va a entrar al hospital, pero no quiero que nunca se te olvide que jamás vas a encontrar una persona que te amo tanto como te he amado yo y que tú me hiciste la persona más feliz del mundo, quiero que seas feliz, que siempre te rías, que estés contenta, quiero que tengas la oportunidad de buscar todos los ridículos que hizo tu papá, porque en algún momento que te sientas triste cuando estés más grande a lo mejor te vas a reír y vas a decir, mi papá es chistoso. Que sepas que nada me dolería más en el mundo que no volver a verte, no volver a abrazarte’”, dijo entre lágrimas.

Tras reincorporarse al programa vespertino de espectáculos, la salud de Daniel Bisogno se mantuvo permanentemente como un tema de interés en redes sociales, especialmente cuando se ausentaba abruptamente.

En noviembre, luego de mantenerse al margen de ‘Ventaneando’ por varios días, Bisogno volvió para poner fin a especulaciones en torno a su salud. Durante el segundo semestre de 2023, el presentador ingresaba con frecuencia al hospital para dar seguimiento a su recuperación. A finales de octubre, el conductor tuvo fuertes dolores abdominales que derivaron en una cirugía de emergencia luego de que su vesícula reventara.

Daniel Bisogno operado de emergencia por colecistitis aguda

Este padecimiento generó una infección pulmonar que aquejó varios meses al conductor, quien en febrero de 2023 fue internado luego de que su capacidad pulmonar se comprometiera. Durante una emisión de ‘Ventaneando’ el pasado 20 de febrero, Pati Chapoy informó que el presentador había sido intubado:

Pese a los esfuerzos de los médicos, el xx se confirmó la muerte del presentador, a quien le sobrevive una hija, Michaela, a quien procreó durante su matrimonio con Cristina Riva Palacio.