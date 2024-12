“No va a regresar”: aseguran que Yolanda Andrade abandonará a México para encontrar un diagnóstico

(Especial Infobae: Jesús Aviles)

La madrugada del martes, Yolanda Andrade compartió una imagen en sus redes sociales en donde se le veía en el extranjero, presuntamente en busca de respuestas a sus problemas de salud. La presentadora mexicana, conocida por su participación en programas de televisión y reality shows, enfrenta un diagnóstico de aneurisma cerebral desde 2023, lo que ha generado complicaciones neurológicas significativas, como dificultades para hablar, moverse y ver.

En los últimos días, la salud de Andrade ha sido motivo de preocupación tanto para el público como para los medios de comunicación. Videos recientes en sus redes sociales muestran que sigue teniendo problemas para articular palabras y expresarse verbalmente de manera normal. A pesar de estos desafíos, la presentadora ha demostrado fortaleza durante su viaje.

Incluso, en días anteriores, la artista había adelantado un poco sobre su estado de salud y cuáles eran sus planes: “Voy a ver a un especialista ya para salir de este rollo. Lo que me pasó a mí fue algo inesperado, es algo muy raro, no sabemos puntual qué es, de ahí me pasó otra cosa, pero fue de repente, pero el amor de la gente ha sido impresionante, de mis compañeros, de la gente que ni siquiera me conocía, en el camino me conoce, me abraza, me dice que estés bien”.

Yolanda Andrade vive con problemas de salud

¿Yolanda Andrade se va definitivamente de México?

Si bien la conductora no detalló por cuánto tiempo estaría fuera del país, Flor Rubio destacó que aparentemente sí podría ser un tiempo considerable.

“Yolanda Andrade habló sobre su enfermedad, en un evento privado, y explicó que tiene una situación neurológica que le impide hablar y moverse bien, que es una consecuencia de este evento que tuvo hace algún tiempo”, dijo la presentadora en su canal de Youtube y añadió:

“Tiene problemas en este momento para hablar y su motricidad, por eso ya se va, no va a regresar a grabar, se va a ir a atender a una clínica en Los Ángeles, para detectar qué es lo que le esa sucediendo a su cerebro que no le permite entrar en un estado de normalidad”.

Cabe señalar que, hasta el momento, Yolanda no ha mencionado cuánto tiempo podría quedarse en el extranjero o si su decisión dependerá de todos los estudios que se realice.