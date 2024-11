“Suéltate, reina”; Kenny Avilés asegura que a Alejandra Guzmán le falta amor propio y no culpar a otros

(YT/IG)

Alejandra Guzmán ha estado en el ojo público desde hace algunas semanas, pues durante un encuentro con los medios en el aeropuerto, la famosa se cayó y se molestó, pues mientras la prensa aseguraba que el accidente fue porque estaba borracha, ella detalló que los reporteros fueron los culpables del tropezón.

Ahora, Kenny Avilés -quien fue amiga cercana de la famosa y quien le abrió paso en la industria musical- rompió el silencio al respecto y le mandó unos contundentes consejos a la Reina de Corazones.

¿Qué dijo Avilés sobre Alejandra?

Fue durante una plática con la prensa, donde la cantante de Los Eléctricos dio su opinión sobre Alejandra.

“Yo siempre le decía a Silvia, a la Guzmán tú la pariste, pero yo la hice, es mi hija rockera. Misión cumplida también. No la he visto hace muchos años, nada más la vi con el aeropuerto que la hicieron famosa con su caída”, comenzó a decir.

Kenny "la de los eléctricos" se lanzó contra la familia Pinal (Foto: Instagram)

Asimismo, la famosa mencionó que estaba en desacuerdo con ciertas conductas que ha tenido la intérprete de éxitos como Yo te esperaba o Día de suerte.

“Yo creo que está mal que culpe a los medios, yo no sé si todos los seres humanos, pero yo me he emborrachado varias veces y no me molesta, tienes que aceptar cuando tomas. Yo lo que creo es que se debería amar más a ella misma, hace mucho que no hablo con ella”, comentó.

Kenny recordó el periodo de amistad que entabló con La Guzmán y aprovechó para mandarle algunos consejos.

Alejandra Guzmán fue corista de Kenny Avilés en su adolescencia, lo que le sirvió para foguearse sobre los escenarios (Foto: Instagram)

“Yo antes, cuando era mi amiga le hacía unas terapias, porque en mi otra vida fui psicóloga. Me encantaría volvera a ver, le diría que se ame más, que no pele lo que digan. Siempre hablan de ti. Los que te critican son los que quieren ser como tú”, puntualizó y añadió:

“No tiene nada de malo tomar, vive sola, es millonaria, no tiene a quien rendirle cuentas, suéltate mi reina, claro (con responsabilidad) y que no le eche la culpa a los demás”.