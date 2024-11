Exmánager de Juan Gabriel expone el lado más oscuro de ‘El Divo de Juárez’: “Odiaba a las mujeres”

"No tengo dinero" alcanzó dos millones de copias vendidas (Juan Gabriel)

Eugenio Martínez, exmánager y apoderado legal de Juan Gabriel, concedió una incendiaria entrevista al periodista Gustavo Adolfo Infante, donde expuso información inédita sobre la vida del ‘Divo de Juárez’, así como matices de su lado más oscuro.

La entrevista, la única que daría en su vida, según Eugenio Martínez, fue fragmentada en los programas Sale el Sol y De Primera Mano, espacios conducidos por Infante.

Martínez recordó que conoció a Juan Gabriel en 1984; sin embargo, dijo que debido a su juventud no siguió su vínculo con el cantante debido a que sus padres no lo permitirán. Catorce años después, Eugenio Martínez se reencontró con el cantautor en un palenque de Monterrey. A partir de ese momento iniciaron una estrecha amistad que se transformó en una relación laboral.

En una etapa de consagración profesional, Juan Gabriel le confió a Eugenio Martínez su carrera, así como atender temas contractuales y fiscales. Gustavo Adolfo Infante, sin traicionar su estilo directo e incisivo, le preguntó si, además de tener una relación laboral, fueron pareja: “Puede ser un sí o puede ser un no, quién sabe. Fue mi gran amigo”, expresó Eugenio Martínez entre risas.

La entrevista finaliza con Eugenio Martínez recordando las circunstancias bajo las cuales se convirtió en representante del cantautor. Aseguró que, después de un concierto en Monterrey, Juan Gabriel lo citó en un hotel donde le expuso su preocupación porque trabajaba mucho y no veía su dinero.

Eugenio Martínez, exmánager y apoderado legal de Juan Gabriel, concedió una incendiaria entrevista al periodista Gustavo Adolfo Infante, donde expuso información inédita sobre la vida del ‘Divo de Juárez’. (Imagen Televisión / YouTube)

Juan Gabriel fue un gran proveedor, no un gran padre

Juan Gabriel tuvo cinco hijos, uno biológico y cuatro adoptados. En la segunda parte de la entrevista, Eugenio Martínez habla del rol del cantante como padre. “Alberto era el mejor proveedor, amaba a sus hijos, no lo voy a negar, pero así que fuera un padre normal, no. Cuando iban a las giras no los quería tenerlos cercas porque él tenía otros compromisos”.

Gustavo Adolfo Infante cambió radicalmente de tema para centrarse en las cantantes Aida Cuevas y Natalia Jiménez, quienes en etapas diferentes aseguraron que Juan Gabriel les propuso matrimonio.

A pregunta directa de Infante, Eugenio Martínez respondió que durante el tiempo que convivió con Juan Gabriel, pudo constatar que nunca tuvo intención de casarse con Aida Cuevas, pues sentía una aversión hacia las mujeres: “Eso es una mentira, Alberto era misógino”.

Una historia que fragmentó a una familia

Las recientes declaraciones de Eugenio Martínez abonan a una controversia que separó a los hermanos Aida y Carlos Cuevas, quienes se demandaron mutuamente.

Su relación se fracturó hace muchos años, cuando en entrevista con Anette Michel, la cantante aseguró que ‘El Divo de Juárez’ tenía intenciones de formalizar una relación: “No puedo decir si estaba enamorado de mí o si quería hacer una familia o me quería ayudar, pero él me lo ofreció tres veces”.

Carlos Cuevas, su hermano, negó dicha versión en un encuentro con la prensa, sin imaginar que derivaría en una fractura con su hermana, quien lo demandó por agresión familiar y psicoemocional. En noviembre de 2020, la cantante de rancheras desistió en su demanda, pero tres años más tarde, Carlos Cuevas anunció que contrademandaría a su hermana por daño moral.

Hace años, Aida Cuevas dijo que Juan Gabriel le propuso matrimonio cuando ella era adolescente. Esta revelación marcó un distanciamiento con su hermano Carlos Cuevas, quien negó dicha versión. (aidacuevasoficial / Instagram)