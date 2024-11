¿Ataque en ‘Los Cantaritos’ está vinculado a la caída de ‘El Mayo’ Zambada? Esto dice Fernández Menéndez

¿Cómo se relaciona la masacre en el bar Los Cantaritos en Querétaro con la caída de El Mayo Zambada? (Anayeli Tapia/Infobae)

El ataque armado en el bar ‘Los Cantaritos’ de Querétaro, que dejó un saldo de 10 personas muertas el pasado fin de semana, ha encendido las alarmas en un estado que hasta hace poco era considerado un bastión de relativa paz en el contexto de la crisis de inseguridad nacional.

La masacre, que ocurrió la noche del sábado 9 de noviembre, coincide con un incremento de hechos violentos atribuidos a disputas entre organizaciones criminales que buscan expandir su control.

En este contexto, el periodista Jorge Fernández Menéndez, quien ha escrito por años sobre temas de seguridad, planteó durante una entrevista en Radio Fórmula con Javier Risco, que este ataque podría estar relacionado con la reconfiguración de poder al interior del crimen organizado en México, especialmente tras la caída de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, uno de los líderes históricos del Cártel de Sinaloa.

Fernández Menéndez explicó que Querétaro, al igual que otros estados como Campeche o Yucatán, ha sido utilizado históricamente como refugio por integrantes del crimen organizado debido a su relativa estabilidad. Sin embargo, estas áreas no son inmunes a la violencia, especialmente cuando surgen disputas internas o ajustes de cuentas entre cárteles.

La sombra de ‘El Mayo’ y la reconfiguración criminal

El periodista habla del efecto Mayo Zambada que comienza a sentirse en el país. Europa Press/Contacto/Department of State/Tv Aztec

El especialista vinculó el ataque en ‘Los Cantaritos’ con un fenómeno más amplio: la lucha por el control del narcotráfico en México en medio de la guerra interna del Cártel de Sinaloa entre los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, conocidos como ‘Los Chapitos’, y los antiguos operadores de Zambada, ‘La Mayiza’.

El autor del libro “De los Maras a los Zetas” esta situación ha dado paso a nuevos intentos de apoderarse de regiones, y destacó cómo esta guerra que llevó a ‘Los Chapitos’ a forjar una supuesta alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), estaría permitiendo al grupo criminal de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, avanzar en otros territorios.

Esta unión temporal habría intensificado la pugna contra los remanentes del grupo de ‘El Mayo’, un conflicto que está teniendo repercusiones en múltiples estados, incluido Querétaro.

Violencia interconectada y expansión territorial

Cinco grupos criminales operan en Querétaro, incluido el CJNG y el Cártel Santa Rosa de Lima. (MARIO ARMAS / AFP)

Fernández Menéndez señaló que la violencia en Querétaro no puede analizarse de manera aislada, sino como parte de una serie de eventos interconectados que afectan a diversas regiones del país.

Recordó que, apenas unas horas después del ataque en ‘Los Cantaritos’, otro bar en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, fue escenario de una masacre similar. Ambos hechos relacionados con la búsqueda de integrantes del CJNG por parte de sus rivales, según han dicho las propias autoridades.

“Lo que tenemos es la lucha de dos, tres grandes grupos criminales que están desde hace algunos meses, pero muy particularmente desde la caída del Mayo Zambada. Todo el escenario del narcotráfico en el país, si vemos cómo se van interrelacionando esos eventos, no quiere decir que todos estén ligados inmediatamente, pero sí tienen relación con esa reconfiguración, esa lucha”, explicó Fernández Menéndez.

En este contexto, Querétaro podría estar viéndose afectado por su posición estratégica como punto de tránsito para el crimen organizado. Su ubicación geográfica, con carreteras que conectan a entidades clave como Guanajuato, Estado de México y Jalisco, lo convierte en un territorio disputado por los cárteles que buscan consolidar sus rutas de distribución.

A su vez, cabe recordar que Querétaro es uno de los estados con mayor crecimiento económico, por lo que, de acuerdo con el periodista Óscar Balderas, en esta entidad también se pone en juego la venta de cristal, pero también el huachicol, que dejan grandes ganancias a los grupos criminales.

La dinámica entre cárteles y la fragmentación criminal

El CJNG busca apoderarse de Querétaro, una región estratégica por sus interconexiones con otros estados y la base para el huachicol y venta de drogas. (Jovani Pérez)

El especialista subrayó que, aunque se menciona con frecuencia al CJNG y al Cártel de Sinaloa como los principales protagonistas, el panorama es mucho más complejo.

“El CJNG ha desarrollado una estrategia de franquicias, cediendo control a grupos locales a cambio de operar bajo su nombre. Por otro lado, el Cártel de Sinaloa, en su fragmentación, sigue siendo una fuerza significativa”, detalló. En este sentido, también mencionó al Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), un grupo que, aunque menor en alcance, mantiene una feroz lucha contra el cártel de las cuatro letras y que busca sobrevivir tras el duro golpe que sufrió en Guanajuato, entidad que lideraba.

El desafío de la coordinación en seguridad

Finalmente, Fernández Menéndez enfatizó la necesidad de un sistema de seguridad nacional que integre a los tres niveles de gobierno. Criticó la falta de coordinación entre las fuerzas federales, estatales y municipales, lo que, según él, limita la capacidad del Estado para enfrentar un fenómeno tan complejo.

Tiene que haber una coordinación global. Tenemos que tener un sistema de seguridad global que coordine todos los esfuerzos, incluyendo los gobiernos estatales, las policías estatales, las áreas de inteligencia tanto federales como locales. El esfuerzo que hay que hacer en coordinación para tratar este tema es enorme. (...) No hay nunca va a haber fuerzas suficientes para poder atender el tema si esa coordinación realmente no es integral y no está articulada”, concluyó.