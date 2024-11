Reportero le dice ‘abuela’ a Galilea Montijo por querer ser mamá a los 51 años y así reaccionó conductora de Hoy

(YouTube/ Programa Hoy)

Galilea Montijo ha revelado que junto a su pareja, el modelo Isaac Moreno, han encontrado una alternativa para cumplir su anhelo de ser padres nuevamente, a pesar de las complicaciones que ha enfrentado debido a una menopausia temprana. La conductora del matutino Hoy de 51 años, ya es madre de un niño llamado Mateo, nacido en 2012, fruto de su relación anterior con Fernando Reina, de quien se divorció en marzo de 2023 tras 11 años de matrimonio.

Sin embargo, durante la golden carpet de los Women of the Year 2024, un reportero que ha sido calificado por fans como ‘burlón y grosero’ aseguró que buscar tener una hija a dicha edad provocará que en el futuro sus hijos le digan ‘abuela’.

-”Al rato que tus hijos crezcan ya te van a decir ‘abuela’”, expreso el reportero que no ha sido identificado ni su medio.

“Pues en una de esas, pero mi cuerpo se rehúsa a que yo me vea grande”, le respondió la conductora de Hoy con una sonrisa.

La querida presentadora de ‘La Casa de los Famosos México’ reveló nuevos detalles sobre la búsqueda de una nueva maternidad de la mano de su joven novio, el modelo español Isaac Moreno (IG: @galileamontijo)

Galilea Montijo anuncia que será mamá en 2025

La presentadora ha compartido que, aunque su cuerpo ya no responde como cuando tenía 30 años, esto no ha sido un obstáculo en su búsqueda de opciones para tener una hija, su sueño. Junto a Moreno, de 42 años, han identificado un laboratorio que podría ayudarles a concretar este deseo. La pareja planea iniciar el proceso a principios de 2025, ya que lo único que les falta es tiempo para llevar a cabo el procedimiento.

La conductora de La Casa de los Famosos México explicó que, a pesar de haber experimentado la menopausia a los 47 años, su matriz sigue siendo funcional, aunque sus ovarios no lo son. Por ello, están considerando la posibilidad de adquirir un óvulo, lo que forma parte de un proceso en el que se van descartando etapas para encontrar la mejor solución.

“Encontramos un lugar que se acerca mucho a lo que estamos buscando, porque yo tengo matriz, pero mi cuerpo ya... hace varios años que tuve una menopausia muy temprana a los 47 años, entonces mi matriz funciona pero lo que no me funciona son los ovarios, entonces encontramos un laboratorio, lo que no tenemos es tiempo, pero pretendemos viajar a principio del próximo año”, reveló la pareja de Isaac Moreno.

Galilea Montijo anuncia que será mamá en 2025 (IG: @galileamontijo)

Aunque la adopción es una opción que Montijo considera “maravillosa”, no ha sido parte de sus planes actuales. Su enfoque está en convertirse en madre de una niña, un deseo que comparte con su pareja. La búsqueda de alternativas para lograrlo ha sido un camino que ambos han decidido recorrer juntos.