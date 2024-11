Gala Montes asegura que sus diferencias con Briggitte Bozzo las resolverá en privado

Gala Montes se negó a dar declaraciones sobre su distanciamiento con Briggitte Bozzo (Especial Infobae: Jovani Pérez)

A más de un mes de la final de La Casa de los Famosos México, la polémica sobre la amistad entre Gala Montes y Briggitte Bozzo sigue siendo tema de conversación entre los internautas.

Desde que se convirtieron en finalistas del reality show, parte de sus seguidores aseguraron que su amistad no prosperaría fuera del programa, pues las actitudes que mostraron durante su participación parecían alejarlas cada vez más.

Tal y como lo pronosticaron algunos usuarios, las famosas se distanciaron días después de concluir el proyecto de TelevisaEndemol tras un malentendido con la estilista que las vestía a ambas. A partir de ese momento, sus apariciones juntas fueron disminuyendo, pese a que en más de una ocasión aseguraron que su amistad seguía vigente.

Crédito: cuartoscuro Credito:IG @pitufinalau Credito: IG @briggi_bozzo

Gala Montes no hablará públicamente sobre su distanciamiento con Briggitte Bozzo

En medio de la duda de sus seguidores sobre su amistad, la cantante de temas como “Tacara”, “Gloria y Sergio” y “El patrón” rompió el silencio sobre los comentarios que se dicen en los medios y aseguró que es un tema que se debe resolver en privado.

“No la verdad es que no. La verdad es que me gustaría verlo con Briggitte y no contigo. Prefiero verlo con Briggitte”, aseguró frente a la prensa en la alfombra roja de los Premios Impulse.

Sus declaraciones surgen ante la insistencia de un grupo de reporteros por conocer si su distanciamiento se debe a malos entendidos dentro del “Team Mar”, sin embargo, la actriz no quiso dar mayor información sobre su amistad con la venezolana.

“La verdad es que suceden cosas y hay chismes. Transgiversan la información y le añaden. No voy a entrar en dimes y diretes porque si no hacen más grande el problema”, sentenció.

Gala Montes aseguró que Briggitte Bozzo es “incongruente”

(Instagram / @hairbray_)

Cabe recordar que la insistencia de los medios por conocer qué fue lo que sucedió al interior de ‘Las Chicas Superponedoras’ surge después de que la actriz de melodramas como “Diseñando tu amor” comentó en entrevista con Gabriel Roa que su excompañera era muy “incongruente”.

“Es muy incongruente. Ahora que salí de la casa veo las cosas diferentes, y ya no es lo mismo. Entonces, digo, yo no puedo convivir con una persona que te dice blanco y luego dice negro, y miente y ataca”, confesó.

Desde entonces, se comenzó a especular sobre el rompimiento de la amistad entre las famosas, rumores que crecieron más tras aparecer sumamente distanciadas en la grabación del capítulo de Pinky Promise con Karla Díaz.

Las famosas se reencontraron tras las polémicas Crédito: Ig/briggi_bozzo