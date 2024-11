Maryfer Centeno analiza el encuentro entre Ángela Aguilar y la mamá de Christian Nodal: “Están en un gran momento”

La cantante estuvo presente en la fiesta de cumpleaños de la mamá de Christian Nodal Crédito: Cuartoscuro Infobae México

Entre dimes y diretes sobre la relación que Ángela Aguilar tiene con Silvia Cristina Nodal, mamá del intérprete del regional mexicano. La cantante de temas como “Qué agonía” y “Ahí donde me ven” rompió con todos los rumores sobre una enemistad después de que asistió a la fiesta de cumpleaños de su suegra.

Horas antes de la celebración, Javier Cerani, conductor de Chisme No Like, dio a conocer que la celebración de la madre del sonorense se llevaría a cabo la noche del 5 de noviembre, pero la joven hija de Pepe Aguilar no estaría invitada.

“Detesta profundamente a Ángela Aguilar; no es Jaime (el papá de Nodal) es Cristy quien tiene más afinidad con Cazzu”, mencionaron los conductores del programa de YouTube.

Y añadieron: “Si llega Ángela en el avión privado y Cristy se toma tres tequilas, la guerra que se puede armar en el rancho grande. Se va a armar la de Dios esta noche”.

(Instagram)

Maryfer Centeno analiza el encuentro entre Ángela Aguilar y su suegra

Después de las declaraciones que se dieron en el programa Chisme No Like, los internautas se mantuvieron atentos a la celebración de cumpleaños, por lo que al llegar la noche comenzaron a difundirse un par de videos en Instagram, los cuales mostraron una cercana relación entre Ángela Aguilar y Cristy Nodal.

A través de la cuenta California Nodal Fan Account se pudo observar el momento exacto en que la joven cantante del regional mexicano se acerca a sus suegros para posar en una fotografía familiar, acabando así con las afirmaciones de que la integrante de la dinastía Aguilar no es querida en la familia de su esposo.

Ángela Aguilar difuminó rumores sobre una supuesta enemistad con su suegra. | Crédito: IG, @california_nodal_fan_accoun

Derivado de que el video ha levantado varios comentarios entre los internautas, Maryfer Centeno analizó el reencuentro y aseguró que la relación de los cantantes está en su mejor momento, pues también existe un clip en el que Nodal y Ángela disfrutan de la fiesta con tremendo baile.

“Esta relación salió más fuerte que cualquier cosa a pesar de lo que ha pasado y se ha dicho. Ángela Aguilar con esto desmiente, con hechos, que no hay una gran relación con su suegra, que es la señora Cristy Nodal”, comenta Centeno al inicio del video.

Posteriormente, habla sobre el baile del reciente matrimonio, destacando que están en un gran momento de su relación: “Creo que a veces cuando alguien se opone mucho a una relación, a una de tus relaciones, más te vuelves necio en que tiene que funcionar, tal vez ese sea el caso”.

Finalmente, reveló los objetivos de la difusión pública de los videos horas después de las declaraciones que se dieron sobre la supuesta lejanía que existía entre Ángela y su suegra: “Estos videos tienen dos cometidos, uno decir que se lleva bien Ángela Aguilar con su suegra, y el otro, decir que están pasando por un muy buen momento como pareja”.

La colaboradora de Hoy aseguró que el matrimonio está en un gran momento Crédito: TikTok/ Maryfer Centeno