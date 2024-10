Paul McCartney y el Corona Capital encabezan la lista de los principales conciertos de noviembre en la CDMX

Este mes el cantante británico interpretará temas icónicos en su regreso a la Ciudad de México. (NA Laura Tenenbaum)

La escena musical se ha mantenido muy activa y los eventos en la Ciudad de México se han llevado a cabo de manera satisfactoria durante este año pese a que algunos artistas han tenido que cancelar sus giras.

Durante el mes de noviembre también se realizará el Corona Capital que contará con la participación de múltiples artistas o agrupaciones muy conocidas como Green Day, Cage The Elephant o Empire Of The Sun.

Entre las presentaciones del mes igual estarán grandes leyendas en la industria musical y ejemplo de ello será la participación de Paul McCartney y la agrupación británica New Order.

Conciertos en la CDMX

Miércoles 06

Camilo se presentará en el Auditorio Nacional ubicado en Paseo de la Reforma No. 50 Bosque de Chapultepec, Alc. Miguel Hidalgo, 11560 a las 20:30 hrs. El precio de los boletos va de los $480 a los $4,200 pesos.

Amon Amarth se presentará en la Arena Ciudad de México ubicada en Avenida de las Granjas 800, 02230 a las 21:00 hrs. El precio de los boletos va de los $892 a los $2,510 pesos.

Jueves 07

Gloria Trevi se presentará el 07 y 08 en la Arena Ciudad de México ubicada en Avenida de las Granjas 800, 02230 a las 21:00 hrs. El precio de los boletos va de los $543 a los $5,375 pesos.

El rapero y compositor puertorriqueño regresa a la Ciudad de México en este mes. (Reuters)

Residente se presentará en el Palacio de los Deportes ubicado en Av. Río Churubusco y Añil, 08400 a las 20:30 hrs. El precio de los boletos va de los $671 a los $1,830 pesos.

Melendi se presentará en el Auditorio Nacional ubicado en Paseo de la Reforma No. 50 Bosque de Chapultepec, Alc. Miguel Hidalgo, 11560 a las 20:30 hrs. El precio de los boletos va de los $360 a los $3,360 pesos.

Fey se presentará en el Auditorio Nacional ubicado en Paseo de la Reforma No. 50 Bosque de Chapultepec, Alc. Miguel Hidalgo, 11560 a las 20:30 hrs. El precio de los boletos va de los $305 a los $1,098 pesos.

Viernes 08

Magneto y Mercurio se presentarán en La maraka, ubicado en Mitla 410 Esquina con Eje 5 Sur Eugenia, Col. Narvarte, Alc. Benito Juárez, 03600 a las 21:30 hrs. El precio de los boletos va de los $1,830 a los $3,904 pesos.

Sábado 09

Slipknot se presentará en el Parque Bicentenario ubicado en Av. 5 de Mayo 290, San Lorenzo Tlaltenango, Alc. Miguel Hidalgo, 11210 a las 20:00 hrs. El precio de los boletos va de los $1,428 a los $4,188 pesos.

Blink 182 se presentará en el Estadio GNP Seguros ubicado en Viaducto Piedad y Río Churubusco, 08400 a las 21:00 hrs. El precio de los boletos va de los $829.50 a los $3,391.50 pesos.

Camila se presentará en la Arena Ciudad de México ubicada en Avenida de las Granjas 800, 02230 a las 21:00 hrs. El precio de los boletos va de los $816 a los $3,765 pesos.

JNS se presentará en La maraka, ubicado en Mitla 410 Esquina con Eje 5 Sur Eugenia, Col. Narvarte, Alc. Benito Juárez, 03600 a las 21:30 hrs. El precio de los boletos va de los $1,464 a los $3,050 pesos.

Martes 12

New Order se presentará en el Auditorio Nacional ubicado en Paseo de la Reforma No. 50 Bosque de Chapultepec, Alc. Miguel Hidalgo, 11560 a las 21:00 hrs. El precio de los boletos estará disponible a partir del 22 de octubre.

El músico británico pizará tierra azteca un año después de su última visita. (NA: T4F/BETO LANDONI)

Paul McCartney se presentará el 12 y 14 en el Estadio GNP Seguros ubicado en Viaducto Piedad y Río Churubusco, 08400 a las 21:00 hrs. El precio de los boletos va de los $9,247.50 a los $14, 580 pesos.

Jueves 14

Miguel Mateos se presentará en el Teatro Metropolitan ubicado en Independencia No.90, 06050 a las 20:30 hrs. El precio de los boletos va de los $488 a los $1,220 pesos.

Viernes 15

Grupo Frontera se presentará en el Palacio de los Deportes ubicado en Av. Río Churubusco y Añil, 08400 a las 20:30 hrs. El precio de los boletos va de los $1,195 a los $2,659.50 pesos.

El Corona Capital se realizará del 15 al 17 en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez ubicado en Viaducto Río de la Piedad S/n, Granjas México, Iztacalco, 08400. El primer día Green Day, Toto y Zedd encabezan los conciertos. El 16 Shawn Mendez, Melanie Martinez y New Order son los principales artistas. El 17 será el último día y lo liderarán Paul McCartney, Queens Of The Stone Age y Empire Of The Sun.

El precio de los boletos generales para el 15 va de los $5,477 a los $8,784 pesos; para el segundo y tercer día es de $2,928 a $3,904.

Green Day se presenta durante la primera jornada del Corona Capital. (REUTERS/Kent J. Edwards)

Domingo 17

Los Panchos se presentarán en La maraka, ubicado en Mitla 410 Esquina con Eje 5 Sur Eugenia, Col. Narvarte, Alc. Benito Juárez, 03600 a las 18:30 hrs. El precio de los boletos va de los $793 a los $1,098 pesos.

Lunes 18

Los Gipsy Kings se presentarán en el Auditorio Nacional ubicado en Paseo de la Reforma No. 50 Bosque de Chapultepec, Alc. Miguel Hidalgo, 11560 a las 21:00 hrs. El precio de los boletos va de $427 a $2,440 pesos.

Nanpa Básico se presentará en el Auditorio Nacional ubicado en Paseo de la Reforma No. 50 Bosque de Chapultepec, Alc. Miguel Hidalgo, 11560 a las 21:00 hrs. El precio de los boletos va de $707.50 a $1,659.25 pesos.

Miércoles 20

Iron Maiden y Disturbed se presentarán en el Estadio GNP Seguros ubicado en Viaducto Piedad y Río Churubusco, 08400 a las 21:00 hrs. El precio de los boletos va de los $1,439.50 a los $2,903.50 pesos.

Viernes 22

Los fabulosos cadillacs se presentarán en el Estadio GNP Seguros ubicado en Viaducto Piedad y Río Churubusco, 08400 a las 21:00 hrs. El precio de los boletos va de los $1,403 a los $1,952 pesos.

Ha-Ash se presentará en el Estadio GNP Seguros ubicado en Viaducto Piedad y Río Churubusco, 08400 a las 20:30 hrs. El precio de los boletos va de los $829.50 a los $1,244.50 pesos.

El grupo de electro pop se presentará en el Palacio de los Deportes. (Ocesa)

Belanova se presentará en el Palacio de los Deportes ubicado en Av. Río Churubusco y Añil, 08400 a las 20:30 hrs. Los boletos ya se agotaron.

Miércoles 27

Humbe se presentará en el Auditorio Nacional ubicado en Paseo de la Reforma No. 50 Bosque de Chapultepec, Alc. Miguel Hidalgo, 11560 a las 20:30 hrs. El precio de los boletos va de los $420 a los $3,600 pesos.

Viernes 29

Kenia Os se presentará el 29 y 30 en el Palacio de los Deportes ubicado en Av. Río Churubusco y Añil, 08400 a las 20:30 hrs. El precio de los boletos va de los $1,085.75 a los $3,159.75 pesos.

Kalimba se presentará en La maraka, ubicado en Mitla 410 Esquina con Eje 5 Sur Eugenia, Col. Narvarte, Alc. Benito Juárez, 03600 a las 21:30 hrs. El precio de los boletos va de los $1,464 a los $2,684 pesos.

Sábado 30

Moenia se presentará en La maraka, ubicado en Mitla 410 Esquina con Eje 5 Sur Eugenia, Col. Narvarte, Alc. Benito Juárez, 03600 a las 21:30 hrs. El precio de los boletos va de los $1,586a los $3,050 pesos.