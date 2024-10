La Venenito procederá contra Mr. Doctor por asegurar que es explotada por su familia: “Se llama difamación”

La controversia surgió tras declaraciones de Mr. Doctor sobre explotación laboral en la familia de La Venenito (IG @lavenenomx)

La Venenito, conocida influencer mexicana ha anunciado que tomará acciones legales contra Mr. Doctor, un youtuber e influencer, por supuesta difamación.

La controversia surgió después de que Luis David González, el nombre real de La Venenito, publicara un video en TikTok donde expresó su indignación por las declaraciones de Octavio Arroyo, conocido como Mr. Doctor.

Este último afirmó que la joven influencer, transexual de 16 años, es víctima de explotación laboral por parte de su familia.

En su canal de YouTube, Mr. Doctor dedicó un episodio completo a La Venenito, en el cual alegó que sus padres la habrían entregado a dos hombres para ser explotada.

En YouTube, Mr. Doctor afirmó que la joven de 16 años abandonó sus estudios por las redes sociales (Archivo)

Según él, la influencer nacida en San Juan de los Lagos, Jalisco, habría abandonado sus estudios, afirmando que las redes sociales son su verdadera pasión y que “estudiar no sirve para nada en 2024″.

“Este niñe conocido como La Venenito, fue otorgado por sus padres a dos adultos para explotarlo… ha abandonado sus estudios, asegura que las redes sociales son su verdadera pasión y según sus palabras, ‘estudiar no sirve para nada en 2024″’, dijo Mr. Doctor en uno de sus populares videos.

Pese a las afirmaciones de Octavio en relación a la vida de La Venenito, ella misma ha declareado que su mamá y su familia apoyan su identidad y su orientación. Además de que todas sus acciones frente a la cámara para sus perfiles son hechas por gusto propio y nadie le obliga a nada.

La Venenito negó las acusaciones y defendió a su familia a través de un video en TikTok (Instagram)

Estas declaraciones provocaron una fuerte reacción de La Venenito, quien negó rotundamente las acusaciones y aseguró que su familia siempre ha estado pendiente de su bienestar.

La Venenito, a través de un video en TikTok, manifestó su cansancio por los comentarios de Mr. Doctor sobre su familia y amigos, calificándolos de difamación.

En respuesta, anunció que su familia ya está en contacto con abogados para investigar las declaraciones del youtuber y tomar las medidas legales correspondientes.

La influencer fue objeto de presunta difamación. Crédito: TikTok

“El día de hoy voy a hablar de este tipo. Estoy cansada que hables de mi familia, de mis amigos y de mí y eso no lo voy a permitir porque eso se llama difamación. Gracias a que mi familia sí me cuida, que sí está al pendiente de mí y no como tú lo dices ya se pusieron en contacto con unos abogados para investigar toda la difamación que hablas de mí en todos tus videos”.

Hasta el momento, Mr. Doctor no ha respondido públicamente a las acusaciones de La Venenito ni a la amenaza de una demanda por difamación.

En tanto, la situación ha generado un amplio debate en las redes sociales, donde seguidores de ambos influencers han expresado sus opiniones sobre el conflicto.