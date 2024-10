Karime confesó cómo fue la última pelea con Adrián Marcelo en LCDLFM: “Era una energía tan oscura”

La influencer narró cómo fue el momento en que Adrián Marcelo abandonó el reality. (Captura de pantalla Un Tal Fredo)

La Casa de los Famosos México 2 finalizó el pasado 29 de septiembre. Sin embargo han pasado las semanas y las vivencias de los exparticipantes han comenzado a surgir. Principalmente los integrantes del team Mar, han asistido a podcasts y ofrecido diversas entrevistas durante los últimos días. Donde han revelado su versión sobre lo que habría ocurrido en momentos clave del reality show.

En esta ocasión Karime Pindter, la ganadora del segundo lugar de LCDLFM, platicó con el youtuber UnTalFredo, donde abordó lo más complicado que enfrentó dentro de la casa más famosa de México y su experiencia al presenciar las fuertes discusiones entre Adrián Marcelo y sus amigas.

Fue entonces que la exAcapulco Shore recordó que se quedó en shock cundo sucedieron los ataques contra Gala Montes. Pues un día antes, durante la cena de nominados parecía que el ambiente y convivencia entre todos había quedado en buenos términos. “Ya nos habían quitado la ley del hielo, que se sentía horrible... que te daba miedo ir al baño porque te ibas a encontrar a Adrián Marcelo haciéndote una jetota”, dijo.

“Vi como Adrián se perdonó con Arath, con Gala, todo iba bien (...) Y que ponen el video de Adrián Marcelo diciendo: ‘una mujer menos que maltratar’. Yo me quedé de... ¿qué estas haciendo aquí? Hacer sufrir a las mujeres, ¿Qué clase de misoginia es esa?”

Karime Pindter fue la segunda finalista de La Casa de los Famosos México 2. (karimepindter, Instagram)

Karime aseguró que cuando Odalys, la conductora cuestionó al youtuber acerca de su comentario, él pudo haber hablado y justificarse. No obstante sucedió lo contrario. Le dijo unas cosas a Gala, durísimas. Nadie se metía y Briggitte estaba como enojada... Y Gala se para y se va al cuarto”, explicó. Igualmente confesó que solo pudo brindarle apoyo a su amiga pues era su manera de actuar. “Yo no me puse a gritarle a Adrián Marcelo... pero me daba miedo, era una agresividad, era una energía tan oscura”.

“Él tampoco me nominó y pensé que yo le agradaba, pensé que había cierta comunicación y cero. Me dijo hasta que yo tenía un leve retraso que no sabía diagnosticar cuál. Cada quién sus padecimientos, Yo sé que tengo TDA y me lo trabajo y voy al psiquiatra ”.

”Me voy’”; Karime Pindter revela qué le dijo Adrián Marcelo antes de salir de La Casa de los Famosos México (ViX)

De acuerdo a la influencer, fue un momento muy tenso el que se vivió dentro de La Casa de los Famosos 2 cuando anunciaron que Adrián Marcelo había abandonado el reality.

¿“Yo siento que si dijo cosas muy funables, que al final es un programa de televisión abierta, familiar (...) Se cayeron marcas, yo siento que le dijeron ‘lo mejor es que te vayas’... no sé. Esa noche llegó a cenar y estaba más en paz y me dijo ya me voy”, explicó.