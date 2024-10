Ciro Gómez Leyva brinda declaraciones tras el atentado que sufrió: “no culpo a nadie, no exonero a nadie”

Han pasado casi dos años desde que ocurrió el intento de asesinato contra el conocido periodista mexicano Ciro Gómez Leyva |Crédito: Cuartoscuro

Han pasado casi dos años desde que ocurrió el intento de asesinato contra el conocido periodista mexicano Ciro Gómez Leyva. Durante la noche del 15 de diciembre una célula criminal quería acabar con la vida del periodista en un atentado a quemarropa. Sin embargo, los disparos no lograron traspasar los vidrios blindados de su camioneta, recientemente Gómez Leyva brindó información sobre lo ocurrido.

En una reciente entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa “En el Minuto Que Cambió Mi Destino Sin Censura”, el periodista reveló detalles sobre el atentado que sufrió el 15 de diciembre. A pesar de que algunas personas han confesado su participación y han cumplido condena, aún no se ha identificado al autor intelectual del ataque. El periodista expresó su escepticismo sobre si vivirá lo suficiente para conocer la verdad detrás del atentado.

Durante la conversación, el periodista reflexionó sobre su relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, mencionando que, aunque en el pasado mantuvieron una buena comunicación, no estaba seguro sobre si él concluirá este sexenio. A lo largo de este periodo, el periodista ha enfrentado problemas, dudas y presiones, además del intento de asesinato que sufrió.

En relación con el atentado, el periodista se mostró arrepentido de haber acusado al expresidente de ser el responsable, afirmando que “a un amigo no se le dispara a la cabeza”. Sin embargo, también reconoció que no tiene pruebas para señalar a López Obrador como culpable. En sus palabras, “no culpo a nadie, no exonero a nadie”, dejando en claro que la incertidumbre sobre el autor del ataque persiste.

El atentado ocurrió hace un año y diez meses, y a pesar de las confesiones de algunos involucrados, la investigación no ha logrado esclarecer quién dio la orden para llevar a cabo el ataque. Esta situación ha dejado al periodista con una sensación de incertidumbre y desasosiego, sin saber si algún día obtendrá respuestas claras sobre lo sucedido.

Así ocurrió el atentado en contra de Ciro Gómez Leyva

Ciro Gómez Leyva, un reconocido periodista mexicano, fue víctima de un atentado el 15 de diciembre de 2022 cuando se dirigía a su hogar tras concluir su jornada laboral en Grupo Imagen. Según relató en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, su camioneta fue atacada a balazos cerca de su domicilio, recibiendo al menos nueve impactos. Gómez Leyva afirmó que los agresores intentaron asesinarlo.

El ataque ocurrió mientras el periodista manejaba su vehículo, y en medio del shock, decidió dirigirse a la casa de su amigo Manlio Fabio Beltrones. Durante el trayecto, experimentó un estado de confusión y nerviosismo, lo que le dificultó incluso utilizar su teléfono móvil para pedir ayuda.

La noticia del atentado se propagó rápidamente, ocupando titulares en diversos medios de comunicación y generando una intensa actividad en redes sociales, donde el nombre de Ciro Gómez Leyva se convirtió en tendencia. En sus declaraciones, el periodista describió el incidente como una experiencia traumática y dolorosa, aunque destacó que salió ileso, lo que atribuyó a la suerte.

Esta fue una de las primeras personas en comunicarse con Ciro Gómez Leyva

Después de lo ocurrido y ya resguardado en la casa de su amigo, realizó una llamada a Omar García Harfuch. Minutos después de terminar la comunicación, recibió una llamada de Claudia Sheinbaum Pardo. Durante ese contacto, la actual presidenta, le dijo que lamentaba lo que le estaba ocurriendo y que estuviera tranquilo porque le iban a dar protección.

Esta "promesa" la han cumplido hasta la actualidad, Gómez Leyva asegura que él no olvidará nunca esta situación/ (Imagen Televisión / YouTube)

Esta “promesa” la han cumplido hasta la actualidad, Gómez Leyva asegura que él no olvidará nunca esta situación. Esa misma noche, pese al peligro latente, conto con el apoyo de dos amigos que lo fueron a visitar: Olegario Vázquez y Ernesto Rivera, los mismos le hicieron compañía hasta las cuatro de la mañana.

Todo lo ocurrido durante la noche del 15 de diciembre se encuentra en un proceso editorial que concluirá en un libro a modo de crónica. Este mismo será publicado en el primer semestre del año 2025, pero aún no hay un título oficial.

¿Qué sigue en la carrera de Ciro Gómez Leyva?

Hace un tiempo se hizo oficial que el periodista dejaría Imagen Televisión tras ocho años de ser una de las cabezas más importantes de este proyecto. La carrera de Ciro Gómez Leyva entrará en una “nueva” etapa. Será el jueves 17 de octubre cuando se despida de la televisora.

La razón principal para irse es la intención de darle un giro a su vida, esto fue planeado previo al ataque que sufrió. La fecha que fijó fue con la intención de concluir el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y vivir un aniversario más dentro de Imagen. Ahora se irá por un periodo de tiempo a vivir en Madrid España, pero seguirá constantemente visitando México.

No obstante, su historia en el periodismo no culmina, el trabajo de Ciro continúa en la industria de la información ya que volverá a la prensa escrita con un relato diario titulado "365 días"/ Archivo Infobae

No obstante, su historia en el periodismo no culmina, el trabajo de Ciro continúa en la industria de la información ya que volverá a la prensa escrita con un relato diario titulado “365 días”. Así mismo, se sumará al equipo de reporteros de asuntos especiales de Grupo Imagen.