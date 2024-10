La canción más reproducida en Spotify México este día

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Spotify. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Spotify, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público mexicano.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Spotify ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Lista de lo más escuchado:

1. EL LOKERON

Tito Double P

Lo más nuevo de Tito Double P, «EL LOKERON», entra directamente al primer lugar de la lista de favoritos. Ya se ha reproducido en 2.064.054 ocasiones. ¿Qué le deparará el futuro?

2. ESCAPATE (w Chino Pacas)

3. DOS DÍAS (w Peso Pluma)

Tito Double P

La melodía de Tito Double P pierde fuerza. Hoy solo cosecha 1.621.846 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el tercer lugar, lo que apunta a que va de salida.

4. LA PATRULLA (w Neton Vega)

5. Tu Boda (w Fuerza Regida)

6. NEL

Fuerza Regida

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Fuerza Regida. Quizás por esto es que «NEL» debuta en el ranking directamente en la sexta posición, pues alcanzó un total de 1.145.164 reproducciones.

7. Rey Sin Reina

8. Si No Quieres No (w Neton Vega)

Luis R Conriquez

Cosechar éxitos es sinónimo de Luis R Conriquez. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «Si No Quieres No (w Neton Vega)», debute en el octavo lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener 1.105.608 reproducciones de primera entrada?

9. Giza (w Oscar Maydon)

10. Mejores Jordans (w Victor Mendivil)

Oscar Maydon

«Mejores Jordans (w Victor Mendivil)» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en el décimo puesto, con 1.014.824 reproducciones.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

En la industria de la música, México es uno de los países más difíciles de conquistar, pero quienes logran hacerlo tienen garantizadas las puertas del éxito tal y como lo han logrado estos artistas.

Características de Spotify

Spotify se ha convertido en una de las plataformas de streaming más importantes que permite a sus más de 515 millones de usuarios escuchar música de más de siete millones de artistas así como diversos podcast.

Para poder disfrutar de los servicios basta con elegir alguno de sus planes con deferentes beneficios según el precio, aunque también permite a los usuarios escuchar música de forma gratuita, sin embargo, en esta modalidad hay comerciales y no te permite descargar las canciones para reproducirlas sin conexión.

Para iniciar una sesión en Spotify bastará con descargar la aplicación en el celular o bien ir a la página web desde la computadora, luego el usuario debe registrarse con su dirección de correo electrónico, número telefónico o una cuenta de Facebook.

Otro punto a considerar es que sólo se puede reproducir contenido en un dispositivo a la vez, pero se puede abrir la sesión en diversos dispositivos.

Las canciones más escuchadas del 2023

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Getty Images)

En el 2023 los usuarios de la plataforma mostraron sus preferencias musicales, dejando en claro que en México las melodías en español son sus favoritas y que prefieren apoyar a los cantantes nacionales y de Latinoamérica antes que a extranjeros.

Un informe de Spotify mostró los resultados que arrojaron las listas de lo más escuchado, en donde resaltó el artista de corridos tumbados, Peso Pluma, al posicionarse como el más escuchado en el país y el quinto a nivel global. Mientras que la canción más escuchada fue “Ella baila sola”, de Eslabón Armado y Peso Pluma, convirtiéndose en el hit del 2023.

Similar al 2022, los géneros favoritos fueron los corridos y la música mexicana. Luego de “La Doble P”, están Bad Bunny, Junior H, Natanael Cano, Fuerza Regida, Carin León, Grupo Frontera, Karol G, Feid y Luis Rodríguez.

En el caso del top de las artistas mujeres más escuchadas en México, la preferencia fue variada, ya que hay extranjeras y nacionales. El primer lugar lo ocupa Karol G, el segundo Shakira y el tercero Taylor Swift. En los lugares posteriores sobresalen Rosalía, Yuridia, Lana del Rey, Young Miko y Dua Lipa.

Además de las bibliotecas musicales, los mexicanos aprovecharon la plataforma para disfrutar podcasts. En el 2023 los favoritos fueron “Relatos de la noche”, seguido por “La Cotorrisa” y “Leyendas Legendarias", dejando ver que el terror y la comedia son sus temas predilectos.