Este es el grado de estudios de Antonio Garci Nieto, el ‘monero’ que atacó a Andrea Chávez con comentarios e imágenes misóginas

Antonio Graci enfrentará una demanda que Andrea Chávez aseguró presentará ante las autoridades correspondientes Foto: X@Garcimonero

El monero Antonio Garci Nieto está envuelto en una polémica después de que publicará imágenes sexualizando a la senadora morenista Andrea Chávez y -anteriormente- a la lideresa nacional de Morena, Luisa María Alcalde, además de sus posicionamiento misóginos en contra de perfiles femeninos involucrados en la vida política del país.

Pese a que eliminó las publicaciones de la imagen generada con Inteligencia Artificial y lanza un mensaje misógino contra la senadora morenista, internautas se dieron a la tarea de tomar captura de pantalla y republicar la evidencia.

El caricaturista Antonio Graci Nieto, quien usualmente realiza cartones criticando al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y emitir posicionamientos críticos sobre la administración morenista, es licenciado en Comunicación Gráfica por la Universidad Nacional Autónoma de México, según el Registro Nacional de Profesionistas.

A través de redes sociales, la senadora Andrea Chávez adelantó que presentará una denuncia en contra del caricaturista por publicar una imagen erótica generada con Inteligencia Artificial sin su consentimiento, delito que está tipificado bajo la Ley Olimpia en México; ello con la intención de sentar un precedente legal para que este tipo de violencia no vuelva a suceder a ninguna otra mujer.

La senadora señaló que no planea denunciar, sin embargo en las mismas redes piden aplicar la Ley Olimpia contra el periodista Crédito: X/@AndreaChavezTre

“Ayer manifesté mi decisión de no iniciar por la vía judicial contra esta persona (Antonio Garci). Sin embargo, tras conversar con muchas compañeras y escuchando la preocupación de hombres y mujeres de buena voluntad, he decidido reconsiderar mi decisión (...). Se dijo perseguido, no se disculpó y ratificó que es perfectamente consciente de su violencia, de la cual se siente orgulloso, y eso no lo voy a permitir”, dijo en un video publicado en redes sociales.

La presidenta Claudia Sheinbaum se posicionó respecto a este tema, refrendó su apoyo a la senadora morenista, insistió que hay libertad de expresión, pero no se puede denigrar la imagen de una mujer.

“Mi solidaridad con Andrea Chávez, la senadora; por supuesto hay libertad de expresión y no se trata de censurar ni mucho menos, pero hay una parte de este cartón que salió que es denigrante hacia una mujer”, dijo en conferencia de prensa.