Shakira en México: inicia la preventa para ‘Las mujeres ya no lloran tour’; fans hacen carena de oración

La cantante regresará a los escenarios mexicanos tras seis años de ausencia. Su última gira fue 'El Dorado'. (RS)

Shakira se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales en México desde las primeras horas de este martes 8 de octubre gracias a sus fans. Y es que este día se llevará a cabo una preventa de boletos muy especial para los conciertos que ‘La Loba’ ofrecerá en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México como parte de su gira mundial ‘Las Mujeres Ya no Lloran’.

Se trata nada más ni nada menos que de un acceso exclusivo para los fans mexicanos de Shakira, quienes solo podrán comprar sus entradas (máximo 8) con un código especial que fue sorteado por el equipo de la cantante y que recibieron en su correo electrónico.

Mientras los afortunados esperan con ansias su turno en la fila virtual de Ticketmaster, iniciaron una cadena de oración en redes sociales con la esperanza de alcanzar un boleto.

- “Yo el martes a las 9.55am (hora CDMX) en mi compu, esperando entrar a la fila virtual de @Ticketmaster_Me y con el cirio ardiendo para ver si consigo comprar boletos para #LMYNLWorldTour de @shakira en el @EstadioGNP.”

- “Pensaba ir solo al concierto de Shakira, ya somos 5 y hasta casa en CDMX tenemos. Dejaremos fluir todo... No lo estoy planeando solo estoy dejando que pase.”

Sin embargo, otros externaron su inconformidad con la cantidad de conciertos que Shakira ofrecerá en México y la cantidad de códigos para fans que se sortearon.

- “Cómo que la única fecha de Shakira en CDMX es un miércoles?! lamentable.”

- “No me llegó alguien de buen corazón que comparta su código para CDMX, por favor.”

¿No recibiste un código para la preventa especial de Shakira? Así puedes comprar tus boletos

Si no recibiste el código fan para los conciertos de Shakira en México o no alcanzaste boletos en la preventa especial para fans, no te preocupes, todavía puedes adquirir entradas.

Y es que el jueves 10 de octubre se llevará a cabo una preventa especial para los clientes de CitiBanamex con la facilidad de pagar a meses sin intereses, mientras que el viernes 11 de octubre se liberará la venta general.

¿Cuánto cuestan los boletos para los conciertos de Shakira en México?

Hasta el momento se desconoce cuánto cuestan las entradas para los tres conciertos que la estrella colombiana ofrecerá en México, sin embargo, circulan algunas estimaciones en redes sociales.

Se cree que las entradas para el show de Shakira en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México rondarán entre los mil 217 pesos y 10 mil 856 pesos mexicanos.