Pambamuerto: cuánto cuesta y dónde conseguir el antojo viral por Día de Muertos

En redes sociales se volvió viral un nuevo alimento que está pensado para celebrar Día de Muertos con una rica fusión de sabores. Crédito: jessy_bunka

Con la llegada de una de las celebraciones más importantes de México, un negocio ubicado en la Ciudad de México lanzó un innovador producto para que las personas puedan vivir un Día de Muertos único.

En una exquisita fusión del alimento más esperado por los mexicanos ante la llegada de noviembre, el pambamuerto toma lo más característico del típico pan de muerto, el cual tiene su origen en la época de la conquista cuando los españoles asustados por los sacrificios humanos en ceremonias religiosas de los indígenas originarios, elaboraron un pan de trigo color rojo y bañado en azúcar, con lo que simbolizaron un corazón.

En redes sociales se ha hecho viral un nuevo alimento llamado pambamuerto, el cual toma la forma del pan de muerto y el delicioso sabor de un pambazo.

La creación fue del restaurante Antojitos Muy Vargas, quienes se han hecho volar su imaginación con otros platillos como el soquesito -sope relleno de queso- y el pambalentín -pambazo doble con forma de corazón-.

¿De qué está hecho el pambamuerto y dónde conseguirlo?

En redes sociales se volvió viral un nuevo alimento que está pensado para celebrar Día de Muertos con una rica fusión de sabores. Crédito: jessy_bunka

Este rico alimento está hecho con la clásica forma del pan de muerto pero bañado en salsa de guajillo. Asimismo, este pambamuerto cuenta con un rico relleno de papas con chorizo, crema, lechuga, queso rallado y para los más extravagantes se le puede añadir suadero, cilantro y cebolla.

Las personas que deseen probar este nuevo alimento para celebrar el Día de Muertos, podrán hacerlo en Antojitos Muy Vargas, el cual se ubica en la calle 5 de febrero 514, colonia Álamos, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.

El horario de atención que brinda este restaurante es de jueves a sábado de 12:00 a 22:00 horas, y de domingo a martes de 12:00 a 18:00 horas.

Además, el precio del pambamuerto es de 58 pesos, por lo que es bastante accesible para cualquiera que decida visitar el restaurante. Asimismo, el lugar menciona que el ticket promedio es de 200 pesos por persona.

Por su parte, decenas de personas reaccionaron a este alimento tras volverse viral en redes sociales, entre los que destacaron los siguientes:

“Cuando creo que la CDMX no me puede sorprender más, lo logran”; “Me parece una idea maravillosa”; “Lo necesito”; “Yo quiero uno”; “Siempre me incitan a romper la dieta”; “Se ven bien ricos”, entre otros.

¿Cuál es el origen del Día de Muertos?

DiadeMuertos. (Infobae)

La festividad del Día de Muertos tiene origen en las tradiciones indígenas de Mesoamérica, en particular entre los pueblos aztecas, mayas, purépechas, nahuas y totonacas. Antes de la llegada de los españoles, estos pueblos realizaban rituales para honrar a sus ancestros, creyendo que las almas de los difuntos regresaban de ultratumba para visitar a sus familiares vivos.

Los aztecas, por ejemplo, celebraban el festival en honor a la diosa Mictecacihuatl, “La Señora de la Muerte”, que consistía en una celebración de un mes dedicada a los muertos. Con la llegada del catolicismo, estas festividades prehispánicas se combinaron con el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos, celebrados el 1 y 2 de noviembre, respectivamente.

En la actualidad, el Día de Muertos es una mezcla de sincretismo religioso que integra las creencias indígenas con las tradiciones cristianas. Se celebra principalmente en México y algunas partes de América Latina. Durante estas fechas, las familias preparan altares con ofrendas que incluyen flores, velas, alimentos, bebidas y objetos personales de los difuntos, para recordar y honrar sus vidas. Esta festividad fue reconocida en 2008 por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.