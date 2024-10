Shakira invita a Kenia Os de fiesta y los fans enloquecen de emoción; ¿colaboración en marcha?

La mexicana se emocionó por la propuesta de la intérprete de "Loba". Fotos: AP / Reuters

Shakira está a punto de estrenar videoclip y últimamente está codeándose con sus colegas mexicanas. Gracias a fotos filtradas en redes sociales, Danna Paola participará en el próximo video de Soltera, el nuevo sencillo de la colombiana con el que planea volver a conquistar a su audiencia latinoamericana.

Pero Danna Paola no es la única nueva amiga mexicana de la intérprete de Sale el Sol, pues recientemente tuvo una videollamada con la sensación juvenil de México: Kenia Os. Ambas estrellas de la música compartieron algunas palabras, pero una invitación de parte de la colombiana emocionó tanto a la mexicana como a sus fans.

Shakira invitó a Kenia Os a su casa en Miami, para celebrar el lanzamiento del video de Soltera. Kenia Os se mostró contenta de poder compartir su tiempo con la colombiana y aceptó la invitación a la fiesta.

Los fans de la mexicana felicitaron a su ídola por la invitación de la cantante colombiana. Crédito: IG Live Shakira

“Yo estoy ahi, seguro, no me perdería una fiesta. Qué linda. La vamos a pasar genial, me encanta tu canción, estoy muy emocionada. Les mando un besote, las veo próximamente, la vamos a pasar increíble”, expresó Kenia Os.

Los fans de la mexicana se expresaron en redes sociales a través de comentarios como: “Ahora ella está siendo tan conocida (Kenia). Literal no me la creo, me alegra mucho cuando ha avanzado su carrera, muchos artistas mundiales la están conociendo, sabemos que eso es que ella ya está en otro nivel”, “Se viene colaboración”, “Ojalá colaboren”, “Kenia con las más famosas”.

La impresionante carrera de Shakira

Shakira, nacida en Barranquilla, Colombia, es una de las artistas latinas más reconocidas a nivel mundial. Comenzó su carrera musical a temprana edad, lanzando su primer álbum, “Magia”, a los 14 años, aunque no obtuvo mucho reconocimiento. Su salto a la fama llegó en 1995 con “Pies Descalzos”, que incluyó éxitos como “Estoy Aquí”. Este álbum consolidó su presencia en el mercado latinoamericano, destacándose por su distintivo estilo de mezclar pop y música latina.

composición/Infobae

En 1998, Shakira lanzó “¿Dónde Están los Ladrones?”, que profundizó su éxito con temas como “Ciega, Sordomuda” y “Ojos Así”. Este álbum le abrió las puertas del mercado estadounidense y la llevó a colaborar con el productor Emilio Estefan. Su crossover al inglés se produjo con “Laundry Service” en 2001, donde éxitos como “Whenever, Wherever” conquistaron el escenario global. La producción vendió millones de copias y puso a Shakira en la escena pop internacional.

En los años siguientes, continuó su éxito con álbumes como “Fijación Oral, Vol. 1″ y “Oral Fixation, Vol. 2″, que incluyeron hits como “La Tortura” y “Hips Don’t Lie”. Shakira ha mantenido su relevancia con trabajos como “She Wolf”, “Sale el Sol” y “El Dorado”. Su capacidad para reinventarse y crear música que fusiona diferentes géneros ha sido clave en su carrera.

Además de su carrera musical, Shakira ha sido activa en causas filantrópicas, especialmente a través de su Fundación Pies Descalzos, que trabaja por la educación infantil en Colombia. Su influencia se extiende más allá de la música, siendo un icono cultural que ha roto barreras lingüísticas y culturales a lo largo de su trayectoria.