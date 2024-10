Tras hospitalización de Christian Nodal, su mamá manda fuerte indirecta a Pepe Aguilar

El cantante fue hospitalizado, por lo que pospuso su presentación en el estado de Hidalgo.

La noche del martes 1 de octubre a través de sus redes sociales oficiales se dio a conocer que Christian Nodal se encuentra hospitalizado. Fue publicada una fotografía del cantante recostado en una cama y conectado a una intravenosa. Asimismo salió un comunicado oficial posponiendo su concierto del 2 de octubre en el estado de Pachuca, Hidalgo.

En la imagen, Nodal aparece dormido mientras que su esposa, Ángela Aguilar acaricia su frente. Se sabe que es la cantante, ya que el diseño en sus uñas es el mismo que mostró hace unos días.

“Se hace de su conocimiento que por motivos de salud de nuestro artista Christian Nodal, nos vemos en la penosa necesidad de posponer la fecha de dicho evento, reprogramándola para el próximo lunes 14 de octubre”.

Cabe señalar que la agencia reiteró que los boletos de la fecha reagendada serán válidos para la nueva.

Hasta el momento no se ha dado a conocer información acerca de la causa por la que Nodal fue internado en el nosocomio. Tampoco se han proporcionado detalles específicos sobre la naturaleza de su condición médica. Esta falta de información ha dejado a sus fans preocupados sobre la gravedad de su estado de salud.

Tras el comunicado emitido en las cuentas del intérprete de “Botella tras botella”, su madre, Christina Nodal publicó un misteriosos mensaje. Por las palabras que utilizó, los fans del cantante especulan de un posible reclamo para su suegro, Pepe Aguilar.

“Cuídemelo bien. Que acá para allá nada se habla, cuide muy bien sus estrategias y déjelos vivir en paz”, se lee.

La mamá de Nodal mandó contundente mensaje a través de sus redes sociales. (Captura de pantalla @nodal / @christy_nodal)

Precisamente la frase “Cuídemelo bien”, sería en referencia a la más reciente canción lanzada por el padre de Ángela Aguilar, la cual se titula, “Cuídamela bien”. Incluso la portada del tema ilustra la mano del compositor soltando la mano de su hija con su anillo de bodas.

De igual manera la letra de la pieza contiene varias indirectas para Christian Nodal. “Tan rápido el tiempo pasó y mi ángel alguien más me arrebató. Y no da la cara el bandido. Voy a ser muy claro, haz las cosas bien porque para forajidos, mijo, aquí no es. Y sé que es fácil ser cabrón yo mismo estuve en esa situación”.

La hospitalización del esposo de Ángela surge en medio de las suposiciones sobre un posible distanciamiento entre las familias de los esposos. Por lo que las palabras de la madre de Nodal los colocan nuevamente en medio de la polémica.