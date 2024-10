Lilly Téllez regaña a Xóchitl Gálvez por enviarle carta a Sheinbaum: “No es correcto desearle éxito”

La senadora atacó ala excandidata presidencial a través de las redes sociales | Crédito: Cuartoscuro

Momentos antes de llevarse a cabo el acto protocolario que pone a Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la excandidata al Poder Ejecutivo por la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruíz, publicó una carta con la cual aprovechó para desearle suerte a la morenista, un acto que despertó el enojo de la senadora Lilly Téllez.

Gálvez Ruíz escribió en la carta antes citada: “Hoy que te conviertes en la primera mujer Presidenta en la historia de México, te deseo de corazón que te vaya bien a ti porque solo así le irá bien a nuestro querido país. Deseo que hagas un buen gobierno que pueda dejar atrás la elección de Estado con la que llegaste al poder. Deseo que gobiernes con la verdad, y que por fin se termine la dieta cotidiana de mentiras y las conferencias con mensajes que propagan el odio y la división entre los mexicanos”.

Mexico's new President Claudia Sheinbaum delivers a speech during her swearing-in ceremony at Congress, in Mexico City, Mexico October 1, 2024. REUTERS/Raquel Cunha REFILE - CORRECTING DATE FROM "DECEMBER" TO "OCTOBER".

La simpatizante del Partido Acción Nacional (PAN), le pidió a la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México enfocar su gobierno en el impulso al desarrollo, además de evitar que se paguen favores “facturas de campañas electorales”. Cabe destacar que por la agenda de este día, la morenista no ha dado réplica; no obstante, Lilly Téllez, quien es militante del blanquiazul sí dirigió un mensaje a la excandidata presidencial con lo que aparenta ser un regaño.

Así fue la respuesta de Lilly Téllez

A través de la red social X -antes llamada Twitter-, la también expresentadora de noticias replicó la carta enviada por Gálvez aunque incluyó el siguiente mensaje, llamando mucho la atención el que le remarcara que no era correcto desear éxito a la presidenta por esta razón.

“No @XochitlGalvez, no es correcto desearle éxito a Sheinbaum, porque si le va bien a ella, le irá mal a México”.

La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México ha hecho historia por haberse convertido en la primera mujer en ocupar el Poder Ejecutivo, un tópico que causó revuelo a nivel internacional aunque para Téllez es irrelevante.

“Es irrelevante que sea mujer, lo importante es que no respeta la democracia ni la libertad. Hay que oponernos con decisión y dignidad al continuismo que destruye”, escribió.

Así fue el reclamo de Lilly Téllez a Xóchitl Gálvez | Foto: X @LillyTellez

De manera inmediata, la senadora acumuló diversas opiniones resaltando aquellas en las que lamentaron que se pronunciara así por el hecho de tratarse de la oposición. Otros en tanto, le recordaron que ella también había manifestado su interés en ser la primera presidenta de México y, en caso de haber sido así, a ella también había que evitar desearle éxito.

“No te cansas de hacer el ridículo, por eso eres minoría. Para nada sumas”; “Cuando veo que la estupidez en la oposición llegó a su límite, siempre me sorprenden”; “Ojalá que la oposición entienda que deben de hacer diferente las cosas, si continúan con esta actitud, VAN A SEGUIR PERDIENDO, no sean PNDJOS” o “Ten dignidad tellez, eres de lo más deleznable en la política “pluri” y desearle mal a la presidenta para que le vaya mal en su proyecto de nación si es de gente enferma ,necesitas un psiquiatra ya te lo dije antes atiendete ,antes que ya no tengas remedio ‘bellaca’”.

Al momento, ninguno de los integrantes de Morena se ha pronunciado por la postura de Lilly Téllez quien con frecuencia suele usar sus redes sociales para arremeter en contra del partido guinda y el gobierno en turno, un acto que se mantendrá hasta 2030 cuando termine la gestión de la morenista.