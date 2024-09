Alejandro Bezares exhibe error en ‘La Casa de los Famosos’ por el supuesto remix de su papá: “No es mía, yo no hago cumbias”

Alejandro Bezares aclaró el error. (ViX)

La noche del martes los finalistas de La Casa de los Famosos México 2024 recibieron la visita de sus familiares. Mario Bezares recibió de brazos abiertos a su hijo Alejandro, quien ya es conocido en redes sociales por mostrar constante apoyo para su papá, pero sobre todo por haber sido el creador de un remix de música electrónica del éxito musical, compuesto por Briggitte: “Mayo Mayito”.

“Muchas gracias por recibirme jefa no tienes idea de la dicha que me diste, caray, es como un sueño”, le dijo Alejandro a la Jefa, mientras ingresaba al confesionario con su papá.

“Alejandro bienvenido a mi casa, estoy feliz de que estén aquí. No sé si ya viste a tu derecha hay una grabadora de los tiempos de tu papá. ¿Acaso hay un tema que querías que escuchara tu papá?”, le contestó la Jefa.

“Oye sí, te platico. Mayo Mayito la escuché a Briggitte y dije le voy a hacer un remix, está muy pegajosa, y quiero que lo escuches. Eres la primera persona en escuchar esto, a ver qué te parece, a ver si la lanzamos. Le decimos a Briggitte a ver si la lanzamos y para que te pongas de acuerdo con mi tía, con la mamá de Briggitte, y pues a ver qué pasa”, le comentó Alejandro a su padre antes de darle Play a la grabadora y escuchar la canción.

La producción se equivoca con la canción

Alejandro Bezares exhibe error en ‘La Casa de los Famosos’ por el supuesto remix de su papá. (ViX)

Sin embargo, la canción que sonó en televisión nacional fue una cumbia de aquella canción que inventó Briggitte en compañía de Gala Montes. Muchos fanáticos se percataron del error y pensaron que quizás Alejandro Bezares habría compuesto una versión diferente para presentar en el reality.

Fue horas más tarde cuando Alejandro, publicó en sus redes sociales que tal canción no era suya y que de ninguna manera buscaba hacerla pasar como una obra de su autoría.

“Quiero aclarar que esta versión cumbia yo no la hice, no me la estoy adjudicando, simplemente en ese momento me frizzie, yo estaba realmente esperando esta canción que es la versión que yo hice. Cuando le pico al botón rojo, yo esperaba mi versión y de repente quiero que vean mi cara y le digo a la jefa, ‘esto es una cumbia’ y no sé realmente por noble, por educación no quise decir nada, simplemente seguí la corriente, había muchas cámaras me congelé”, aclaró en su video.

Alejandro Bezares continuó su aclaración afirmando que no quiso remarcar el error en ese momento para no incomodar a nadie y continuar disfrutando del momento lindo que vivía con su papá y el resto de los finalistas.

No es mía, yo no hago cumbias”

“Solamente quería aclarar que no hago cumbias, no quise contradecir a la jefa, no quería arruinar el momento, estaba más enfocado en disfrutar, en estar con mi papá y dije ‘luego la aclaro’, pero sí, esa canción es completamente de otra persona, no es mía, yo no la hice”, continuó.

Finalmente el hijo de ‘Mayito’ aseguró que su intención al publicar tal video, no era exponer a la producción o hacer un reclamo, sino simplemente aclarar al autor de la obra que se trató de un error y que no pretende tomar derecho por la composición.

“Puro amor, no quiero tirar hate, solo quiero aclarar porque si alguien más hizo esa versión y yo no me la quiero adjudicar y por eso quise hacer este video”, concluyó.