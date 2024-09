AMLO reacciona al ataque que recibió con una botella de agua en Veracruz: “Entiendo que están enojados”

Supuestos manifestantes en contra de la reforma al Poder Judicial le lanzaron una botella de agua al mandatario federal. Crédito: @UnaTalFeerFarah / X

El presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó el intento de agresión de la que ayer fue víctima en Veracruz por supuestos trabajadores de Poder Judicial de la Federación después de su arribó para un evento público, le lanzaron una botella de agua y otros objetos, aunque ninguno de ellos -aparentemente los alcanzó a golpear-.

El mandatario federal se mostró sonriente y bromeó sobre lo ocurrido ayer, haciendo referencia al deporte que le aficiona. Aseguró que pudo haber agarrado la botella y que este hecho no pasó a mayores; aunque después, se documentó cómo un supuesto funcionario público respondió a la agresión de los trabajadores del Poder Judicial, lanzando objetos y agrediendo verbalmente a los manifestantes.

“Yo empecé jugando béisbol, era fielder, imagínense sino sé, si hasta la pude haber agarrado, pero no pasó a mayores. Entiendo que están enojados, están molestos por esto mismo, ellos quisieran que no cambiará nada, conservadurismo viene precisamente de conservar de mantener el estatus quo. Quisieran lo que se equivocaron, aceptar su error, aunque es de sabios cambiar de opinión no quieren rectificar se quedan en la autocomplacencia”, dijo López Obrador.

Asimismo, aseguró que no habrá represión en contra de los manifestantes ni en contra de quien lanzó la botella, en comparación con anteriores gobiernos. También hizo un llamado para que los miembros de su movimiento no caigan en provocación y actúen con respecto.

“Les molesta que no haya represión, por ejemplo al que tiro la botella ayer, ese puede estar tranquilo, no pasa nada. No pasa a mayores, y yo también pido que actuemos con mucho respeto, que los que están participando en la transformación del país, somo millones, pues que actuemos con respeto, con tolerancia. (....) Tenemos que terminar sin masacres, sin desaparición de nadie, sin tortura, sin seguir a ningún periodista, sin censura”, exhortó.