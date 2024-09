Claudia Sheinbaum confirma reunión con atletas olímpicos y paralímpicos; aún no define quién presidirá Conade

Las delegaciones mexicanas que compitieron en París 2024 se reunirán el próximo 17 de septiembre con AMLO. (REUTERS/Thomas Mukoya)

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta electa de México, felicitó en conferencia a los atletas que ganaron una medalla en los Juegos Paralímpicos París 2024, edición de la justa veraniega que le valió 17 preseas a la delegación de nuestro país.

Asimismo, confirmó que se reunirá tanto con ellos como con los deportistas olímpicos para escuchar sus preocupaciones y demandas, esto, en el contexto de que muchos de ellos denunciaron la falta de apoyos en su proceso de preparación e incluso durante las competencias.

“Si es necesario sí, nos reuniríamos con ellos (...) Más bien, sí nos vamos a reunir con ellos cuando sea el momento, sé que el presidente se va a reunir con ellos, pero ya nos tocará a nosotros”, confirmó.

Y es que vale recordar que durante el pasado proceso olímpico, algunos deportistas de natación artística y clavados tuvieron complicaciones con sus becas y apoyos; algunos tras participar en los Olímpicos de París 2024 le pidieron ‘voltear a verlos’ y que por favor designara en la Conade a alguien “con voluntad de querer apoyar y solucionar esos temas”.

Estos fueron los encargados de llenar de gloria a nuestro país con sus grandes actuaciones. (Jovani Pérez / Infobae)

Aún no define quién estará en la Conade

Cuestionada sobre quién será la persona que releve a Ana Gabriela Guevara como titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), dijo que aún no lo define pero que se está trabajando en un programa que contemple sí el apoyo a los deportistas, pero también la formación de los próximos talentos.

“Mi idea hacia adelante, no sólo la Conade, es que tenemos que hacer de la educación física algo para todas y todos, el que el deporte sea parte de nuestra vida para que sea más saludable, pero además debemos formar semilleros para que a a partir de ello vayamos teniendo a los talentos que puedan tener nivel olímpico y apoyar además a quienes se dedican de manera profesional al deporte. Es un proyecto integral y lo presentaremos una vez nombrado su titular”, dijo.

Estas declaraciones despejarían ya la interrogante sobre la continuidad de la velocista sonorense en la instancia y confirmarían que no permanecerá en el cargo pese a su intención expresa de quedarse:

“Si me invitaran yo estaría muy contenta de seguir apoyando al deporte mexicano por ahora lo que importa son los Juegos, ya lo demás se verá con el tiempo. No se qué suceda en el futuro pero yo me siento tranquila (...) Para mí ha sido todo un reto, estoy muy contenta porque soy una mujer de retos y entiendo cuál es la funcionalidad de vida de esto. Se logró hacer una sinergia con todo el equipo de trabajar a favor de los resultados, que hoy en día están ahí”, dijo hace unas semanas.

Aunque no son más que trascendidos, en medios y redes sociales circulan los nombres del exclavadista y recién llegado a Morena, Rommel Pacheco; Óscar del Cueto García; la propia María José Alcalá, exclavadista y actual dirigente del Comité Olímpico Mexicano (COM); el exfutbolista y morenista Moisés Muñoz; y Daniel Aceves, medallista olímpico en lucha, como los candidatos a quedar al frente de la Conade.

Todo parece indicar que Ana Guevara no continuará al frente de la Conade cuando asuma Claudia Sheinbaum. (X @kevinberlin11)