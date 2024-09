Jóvenes en favor de la Reforma al PJF ‘clausuran’ la Suprema Corte: “¡Poder Judicial por voto popular!”

Los estudiantes de la UNAM, UAM e IPN respaldan la elección popular de integrantes del PJF. (X @jxlareforma)

Al grito de “¡Poder Judicial por voto popular!”, estudiantes de nivel superior que están a favor de la Reforma del Poder Judicial de la Federación clausuraron simbólicamente este miércoles 4 de septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Los manifestantes han expresado su respaldo a la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual, entre otros puntos, propone que los jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto popular en las urnas, la cual ya fue aprobada este día en la Cámara de Diputados y turnada para su discusión y posible aprobación en el Senado de la República.

Los jóvenes, provenientes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), colocaron cintas amarillas ‘cancelando’ las entradas del recinto judicial y portaban una una manta con la leyenda “CLAUSURADO. #ReformaJudicialYa”.

Este miércoles trabajadores cerraron la SCJN y estudiantes la 'clausuraron' simbólicamente. (REUTERS/ Quetzalli Nicte-Ha)

Horas antes de la movilización estudiantil, los trabajadores de la SCJN, principalmente el Colegio de Secretarias y Secretarios de Estudio y Cuenta, se sumaron al paro de labores avalado ayer en el Pleno. Colocaron letreros de “Cerrado” en la puerta principal de avenida Pino Suárez e informaron que la Corte permanecerá cerrada hasta el próximo lunes 9 de septiembre. “Coincidimos en que el sistema de justicia tiene que mejorar, es una deuda histórica de todas las autoridades”, dijeron en un pronunciamiento.

Esto fue denunciado en redes sociales por los jóvenes que alistaban la protesta en la Suprema Corte: “Trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adelantaron el CIERRE de sus oficinas ante la clausura simbólica que anunciamos para hoy. La clausura estudiantil se mantiene. Denunciaremos la ilegalidad del paro que avalaron”, publicó el colectivo ‘Jóvenes por la Reforma’.

“Es grotesco, ruin e insostenible su actuar y no se los dejamos pasar. Dejaremos instalada esta lona para recordarle al pueblo de México que aquí están sus jóvenes estudiantes, aquí estamos los que queremos y defendemos la independencia judicial del poder económico”, dijeron los desde afuera de la Suprema Corte.

Además de la clausura simbólica, los alumnos colocaron carteles con consignas como “Aquí la justicia es como las víboras, sólo muerde a los de pies descalzos”, “El desprestigio de los ministros NO solo facilita la impunidad de los delincuentes; también daña la decencia de los inocentes. ¡Basta de corrupción!”, “¡Queremos una limpia a fondo del Poder Judicial prostituido y corrompido. Vende patrias”, “Plan C va por que va”, “No se debe premiar a quien sirve a la Patria, si no castigar a quien se sirve de ella” y “Se les acabó su chichi, hacer valer la ley NO es encubrir la corrupción de los ex presidentes y amigos. Entiendan señores ministros”.

Hay estudiantes que sí respaldan la iniciativa y consideran que hay corrupción en el Poder Judicial. (REUTERS/ Quetzalli Nicte-Ha)

AMLO regañó a los medios por no cubrir protestas en favor de la reforma

En la conferencia matutina de este miércoles, Andrés Manuel López Obrador reprochó a los medios de comunicación por dar amplia cobertura al paro de labores y a todas las protestas en contra de su Reforma al Poder Judicial, pero que no hacían eco de las movilizaciones -principalmente de jóvenes- que están a favor de la misma.

“Vamos a aprovechar, sino, la gente no se entera. No están solos, esto no lo sacó ni Radio Fórmula, Televisa, TV Azteca, Imagen o Ciro (Gómez Leyva)”, dijo AMLO al tiempo que mostró algunas imágenes de las marchas que estudiantes han realizado en varios estados para respaldar la iniciativa y, sobre todo, el plan de elegir a jueces, magistrados y ministros por voto popular.

Para el mediodía de este jueves 5 de septiembre, diversas organizaciones estudiantiles están convocando a otra protesta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Por una justicia que defienda al pueblo, no a las clases dominantes”, es la principal consigna.

Estudiantes llaman a protestar nuevamente el jueves 5 de septiembre en la SCJN. (X @angelarubii_)