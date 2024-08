Arath amenaza a Ricardo; dice que su nombre es marca registrada: “Mis abogados están pendientes de difamación”

Arath amenaza a Ricardo; dice que su nombre es marca registrada. (ViX)

Arath de la Torre encaró a Ricardo Peralta el viernes pasado, luego de que el influencer envió un mensaje a las cámaras de La Casa de los Famosos México 2024, en donde pide al público que no saquen al conductor de HOY porque sufre más en el encierro que acompañado de su familia.

Si bien de la Torre no había reaccionado ante las palabras negativas de Peralta, fue este viernes cuando se le encontró a solas en el vestidor y decidió encararlo para informarle que ya sabe lo que dijo sobre él y que sus abogados en el exterior son un grupo bastante poderoso que está al pendiente de cualquier situación de difamación.

“El día que justo hiciste el comentario de los abogados de una forma muy amenazante, que era para Mariana, también de cierta forma era un ‘oye Pedro, pero escucha Pablo’, porque ese día yo también casi pierdo la cabeza. yY yo ya me iba a volver loca y te iba a decir ‘¿Me estás amenazando?’, pero dije no, no cálmate”, le comentó Ricardo a Arath.

En el proceso, Arath le dijo de frente que su nombre es marca registrada, por lo que tendría que haberse conducido con precaución extrema al hablar de él en las cámaras del reality. Ricardo Peralta frío y sin reaccionar no le respondió nada importante al ex histrión de telenovelas.

“¿Es un juego mental, ¿no? Nada más que yo soy un señor que tiene un equipo muy fuerte y poderoso, en ese sentido legal, que desde que yo entré aquí están pendientes de cualquier cosa. Y lo sabe Endemol. Porque cualquier cosa que difame, o que me ponga en una situación de riesgo en mi reputación como artista, además que soy marca registrada, ‘Arath de la Torre’ está registrado ante el IMPI, o sea el uso de mi imagen está autorizado sólo para mi. Es como Price Shoes, si haces mal uso de la imagen, te puedes meter en broncas”, le aclaró de la Torre al influencer.

En el resto del encaramiento, Arath le dijo a Ricardo que no es de hombres negar de frente haber dicho algo que finalmente sí se dijo.

Arath de la Torre podría explotar. (ViX)

“¿Sabes cómo quedaste ante el país? Como un hombre maquiavélico, que lo que quiere es torturar a un hombre y a sus hijos para que no se vean”, le dijo Arath, quien también le recordó a Ricardo que seguramente ya perdió muchos seguidores.

“Ay, sí, me urge[...] Miedo de perder uno, dos, tres, cuatro mil seguidores, no tengo”, dijo Ricardo, quien actualmente ya perdió poco más de 300 mil seguidores. Incluso se cuenta se vio suspendida durante varios días luego de varias denuncias de internautas.

“Mis abogados están pendientes de cualquier difamación” Crédito: ViX