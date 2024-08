¿Por qué Adrián Marcelo decidió cambiar de actitud con Arath de la Torre en LCDLFM?

La situación en La Casa de los Famosos México se pone tensa ante el enfrentamiento entre Arath de la Torre y Adrián Marcelo. | Portada: Jovany Pérez, Infobae México.

Sin duda, una de las rivalidades más controversiales de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México es la de Arath de la Torre y Adrián Marcelo. Hace un par de galas de eliminación, el regiomontano se posicionó detrás de conductor de Hoy y lanzó dardos que los fans consideraron como excesivamente crueles.

Aquello fue apenas una parte de un conflicto que se ha ido gestando poco a poco entre ambos famosos. En esta ocasión, Adrián Marcelo obtuvo su primera eliminación, por lo que es uno de los habitantes con más probabilidades de salir expulsados el próximo domingo, dada la mala fama que tiene el cuarto Tierra.

Adrián Marcelo parece saber que podría ser su último domingo en la casa, por lo que piensa hacer un cambio de actitud y ser completamente diferente. Y es que sabe bien que muchos de los habitantes de Mar se van a posicionar detrás de él, incluído Arath de la Torre.

Arath de la Torre explotó contra Adrián Marcelo, quien uso en su contra información que le compartió en privado Crédito: @lcdlfclips, TikTok

“Mis posicionamientos van a ser amorosos, muy amorosos, el de Arath sobre todo, lo quiero hacer llorar”, aseguró el creador de contenido, quien contó todos los detalles a sus compañeros de equipo.

Las razones de Adrián Marcelo para cambiar de actitud

Adrián Marcelo confesó que su respuesta al posicionamiento de Arath tendrá que ver con sus hijos. Así lo explicó: “Le voy a decir ‘en tus brazos tienes tatuadas a tres personas que nos están viendo, quiero dirigirme directamente a ellos y decirles que tienen al mejor padre que puedan tener, a un hombre responsable, a un hombre emocionalmente fuerte y que me ha enseñado mucho en estos días’. Puras flores de las buenas”.

La estrategia de Adrián Marcelo, según sus propias palabras, podría cambiar porque sabe que está en riesgo de salir del reality show, y quiere irse mostrando la mejor parte de sí mismo:

El youtuber ya prevé alguna clase de repercusión por sus palabras contra el actor de Televisa. (Captura de pantalla Vix / IG Arath de la Torre)

“Yo soy muy bueno para hacer daño, pero soy mucho peor para hacer halagos, eso es lo que quiero dejar. Ya sé que dicen que no, pero me puedo ir, y eso es lo último que me gustaría dejar, ninguna otra cosa”.

Por supuesto, el plan de Adrián Marcelo no fue bien visto por los televidentes. En redes sociales, algunos internautas reprobaron la actitud del creador de contenido, incluso siendo positiva, y manifestaron su apoyo a Arath de la Torre.