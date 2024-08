Por esta razón Cazzu viajará a México tras ruptura con Nodal

Cazzy y Nodal se convirtieron en padres por primera vez en septiembre de 2023. (@nodal)

Cazzu ha decidido priorizar su carrera musical luego de su reciente separación de Christian Nodal. La cantante argentina ha emprendido un nuevo proyecto que la traerá de vuelta a México, donde se reunirá con el rapero Santa Fe Klan para trabajar en una colaboración especial.

En un escenario profesional posicionado desde la ruptura, Cazzu no ha perdido tiempo para enfocarse en sus proyectos artísticos. Según fuentes cercanas, Cazzu y Santa Fe Klan trabajarán juntos en una nueva canción de rap.

“Vamos a hacer una rola de rap, apenas estamos hablando. Le voy a mandar una de rap porque ya hicimos una de cumbia y le dije: ‘Ahora hay que hacer una de rap’”, comentó Santa Fe Klan en una entrevista reciente para el programa Ventaneando.

Cazzu y Nodal terminaron su relación, y a las pocas semanas el cantante confirmó su noviazgo con Ángela Aguilar (Foto: Archivo)

El regreso de Cazzu a México también está influenciado por los rumores de que la cantante tuvo un encuentro amigable con su expareja en Argentina, presuntamente para discutir el bienestar de su hija en común, Inti. Aunque su relación personal ha sido un tema recurrente en los medios, la cantante ha dejado claro que su principal dedicación es la música y su crecimiento como artista.

No es la primera ocasión en que Cazzu y Santa Fe Klan unen sus talentos, ya que anteriormente colaboraron en una canción de cumbia bien recibida por sus seguidores. Esta vez, la nueva producción explorará el género del rap, destacando las habilidades líricas de Cazzu y su capacidad para adaptarse a diferentes estilos musicales en la escena musical.

La versatilidad musical de Cazzu y su influencia en el género urbano se reflejan en este nuevo esfuerzo creativo. La cantante ha demostrado una y otra vez que puede aprovechar las oportunidades para desarrollar su arte, independientemente de las situaciones personales por las que esté pasando.

Santa Fe Klan prepara un nuevo tema musical junto a a Cazzu (Foto: Efe)

Recientemente, Nodal viajó a Buenos Aires, según informó el programa Chisme no like, marcando así su primer encuentro con su hija y su ex pareja tras confirmar su matrimonio con Ángela Aguilar.

De acuerdo con información proporcionada por Javier Ceriani, el cantante mexicano llegó al rancho en Argentina para pasar la tarde con Cazzu e Inti. Este gesto de Nodal surge en un contexto de varios cambios personales ocurridos en los últimos meses.

“Por primera vez, después de estar casado con Ángela Aguilar, como un hombre casado, Nodal, aunque algunas digan que es mal padre, pasó la tarde con Cazzu y con Inti en el rancho de Argentina”, dijo el reportero

Hace tres meses, Nodal había anunciado su separación de Cazzu y, solo tres semanas después, confirmó su relación con Ángela Aguilar. La pareja se casó posteriormente en una ceremonia íntima en Morelos el 24 de julio. Esta sucesión rápida de eventos ha mantenido al cantante en el foco de la atención mediática.

Christian Nodal y Cazzu anunciaron su separación en mayo de 2024, meses después del nacimiento de su hija Inti. (@nodal, @cazzu)

El reportero destacó durante su programa que Nodal, aunque se le ha criticado por su rol paternal, dedicó tiempo no solo para estar con su hija y ex pareja, sino también para revisar las obras de las casas que ha proporcionado a Cazzu. Estas acciones resaltan el intento del cantante por ajustarse a sus nuevas responsabilidades familiares, pese a las críticas.

“También está ahí para supervisar la obra, de las tantas casas que le dio a Cazzu, que no se quejé Cazzu porque está millonaria, y la Inti tiene asegurado su futuro, Nodal no ha sido mezquino para nada con Inti”, expresó Ceriani.