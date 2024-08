Joven se libra de ser asaltado por comprar cacahuates y se viraliza: “Me acordé de lo que me dijo mi abuelita”

El chico compartió que pudo librarse de un asalto al comprarle cacahuates a un supuesto delincuente.

Un joven compartió en redes sociales la experiencia que vivió al subirse al transporte público y evitar ser asaltado por un hombre que subió a comercializar bolsas de cacahuates. En el material, el chico asegura que fue por un consejo que su abuela le dio en el pasado que pudo pasar desapercibido en el camión que viajaba.

El transporte público es un sitio que suele causar inseguridad en las personas que los utilizan para trasladarse de manera cotidiana, ya que existe la posibilidad de enfrentarse a un asalto dentro de las unidades. Ante la incertidumbre y miedo, muchos de los usuarios han optado por descubrir nuevas maneras en las que se pueden cuidar para no enfrentarse a delincuentes.

Tal fue el caso de la mujer que le habría dado el consejo al chico de comprarle a cualquier persona que se suba al transporte público para vender alimentos, ya que algunos aseguran que podrían evitar asaltos al facilitar un ingreso a los posibles delincuentes.

Fue a través de la red social TikTok que un chico relató la manera en que una bolsa de cacahuates evitó que fuera asaltado en un camión.

“Resulta que estaba en la parada del camión y había mucha gente, y en eso llegó un chavo vendiendo cacahuates, pero el vato se veía súper malo, o sea de que ‘me va arrebatar el celular y se va a ir corriendo’”, explicó el chico al inicio del video.

El joven aseguró que al momento de observar al hombre pudo recordar uno de los consejos que su abuela le dijo en el pasado: “si no les compras te asaltan”. Además, explicó que a pesar de no gustarle los cacahuates, decidió hacer el pequeño gasto para evitar llevarse alguna sorpresa más adelante.

“Me acordé de eso que me dijo mi abuelita, entonces yo le dije como ‘me das unos, por favor’, y valían 15 pesos. Nadie más le quiso comprar, todos lo ignoraron”, dijo el chico.

Según su relato, al llegar el camión el hombre que vendía los cacahuates se acercó a él y le dijo que había sido una gran acción de su parte comprarle, lo que causó sorpresa en el joven.

“Ya cuando estábamos arriba el vato saca un pica hielo (...) Le arrebató a una señora su celular, a otro chavo le quitó su cartera y su celular y se bajó del camión. Cuando pasó enfrente de mí no me hizo nada, nada más me volteó a ver y me dijo ‘te dije’”.

Luego de que el asaltante abandonara la unidad, el joven comentó que prefirió bajarse del camión para evitar que las demás personas creyeran que se encontraba relacionado con el delincuente.

“Moraleja de la historia: compren cacahuates a gente que se ve que los va a asaltar”.

Según aseguró el chico, el supuesto asaltante le habría advertido que tomó una buena decisión al comprarle una bolsa de cacahuates que ofreció antes de realizar el robo. Crédito: TikTok/@edgar.villarrea

Por su parte, los usuarios de la red social también compartieron un par de experiencias en el transporte público, entre los que destacaron aquellos que aseguraron hacer lo mismo para evitar que les roben sus pertenencias.

“No te salvaron los cacahuates, te salvó el consejo de tu abuelita”; “Cuando voy a CDMX le compro a todos”; “¿Pero no sería más sospechosos que te bajaras una parada después?”; “Me pasó lo mismo pero con 10 pesos, de esos que se suben a pedir dinero y se los di, no traía nada más, hasta le enseñé”; “A mí me pasó igual”, entre otros, fueron las opiniones.