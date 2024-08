La Casa de los Famosos México 2024: redes piden anular la salvación de Sian porque habría hecho trampa

Tunden a Ricardo Peralta por querer confrontar a su novio tras dedicarle frase de Arath: “No entendió nada” El participante de ‘LCDLF México 2’ ha perdido la simpatía del público, pero aún no ha sido nominado

(VIX/X)

Ricardo Peralta ha perdido muchos seguidores desde su entrada a La Casa de los Famosos México 2024. Todo fue en picada cuando en un posicionamiento le dijo a Arath de la Torre que no respetaba su expresión de género y el conductor de Hoy además de decirle que no era Wendy Guevara, también le señaló que no tenía ningún tipo de problema con él y lo reafirmó con la frase: “En un mundo de nubes grises, tú eres el arcoíris”.