Esposa de Arath de la Torre responde a las disculpas de Mariana Echeverría tras su salida de La Casa de los Famosos México

La esposa de Arath de la Torre no se quedó callada sobre las actitudes de Mariana Echeverría dentro de La Casa de los Famosos México Fotos: Cuartoscuro

La salida de Mariana Echeverría de La Casa de los Famosos México sigue dando de qué hablar, pues al igual que el resto de los eliminados tuvo que acudir a varias entrevistas para platicar sobre su participación en el reality show. En varios de los encuentros con los medios pidió disculpas y aclaró algunos comentarios; sin embargo, no todas sus declaraciones han sido bien vistas.

Durante 29 días, la exconductora de Me Caigo de Risa se convirtió en una de las habitantes menos queridas, situación que la llevó a ser la cuarta eliminada. Ahora que se encuentra fuera del polémico programa, ha tenido que enfrentar críticas del público y algunos colegas del medio.

Su mala relación con los integrantes del ‘Cuarto Mar’ la hizo hablar de más sobre algunas de sus amistades en el exterior, por ejemplo, Arath de la Torre, con quien mantenía una muy buena relación fuera del reality. Dejando a un lado el juego y la competencia, Echeverría le confesó a Pablo Chagra que le gustaría retomar su cercanía con el conductor de Hoy; declaración que no fue bien recibida por Susy Lu.

La respuesta de Susy Lu a las declaraciones de Mariana Echeverría

Durante su encuentro con Pablo Chagra en una entrevista para ViX, Mariana Echeverría comentó: “Arath y yo tenemos una buena relación afuera, por eso no quiero descartar, son calenturas del juego. Amo a su hijo, mi esposo lo adora porque es portero y le regala guantes. Con Arath me gustaría recuperar eso bonito que teníamos afuera sin tomar en cuenta el juego.”

Y agregó: “Es de humanos errar y perdonar, errar y volver a empezar, y darse una nueva oportunidad en la vida.”

Mariana Echeverría quiere recuperar la amistad que tenia con Arath de la Torre fuera del reality (IG: @marianaecheve)

Después de las declaraciones de Mariana, la actriz Susy Lu, esposa de Arath de la Torre, ofreció una entrevista para La Mejor FM, donde habló sobre los comentarios de la actriz y comediante y dio su versión sobre la cercanía que existe entre las familias.

“Yo vi un clip y no está pidiendo disculpas, nada más dijo: ‘Yo con Arath tengo muy buena relación y adoro a su hijo’ y yo digo, si lo adoras, entonces no te acordaste cuando dijiste que lo ibas a quemar sacando todo lo que sabías de Arath, que yo me quedé con ganas de saber, sabía que no nos ibas a decir por qué ya te ibas, pero la verdad que como te dije, no hagamos el pedir perdón un deporte nacional,” compartió.

Por otra parte, también habló de la reacción que tuvo su hijo al darse cuenta de las actitudes que tenía la expresentadora de Se Vale con su papá, según la actriz, el pequeño no entendía por qué Mariana hacía esas cosas. “Yo entiendo, es la pasión de ‘La casa’, pero bueno, amenazaste con cosas de afuera. Mi mismo hijo me dijo: ‘Oye mamá, ¿Por qué Mariana le está haciendo tantas cosas a mi papá? ¿No eran amigos?’”

Susy Lu recordó que Mariana Echeverría atacó a Arath de la Torre con cosas del exterior en La Casa de los Famosos México. Crédito: IG/susylu

De igual forma, Susy Lu también recordó el momento en que la conductora hizo un comentario fuera de lugar sobre las restricciones que tiene el presentador de Hoy con el alcohol. “Sacar cosas de afuera para afectar el juego o para afectar emocionalmente a una persona en el juego, ¿es muy necesario?”, cuestionó. Sin embargo, resaltó la calma y paciencia que ha mostrado su pareja a lo largo de cuatro semanas, pues “no ha perdido la cabeza”.

Debido a que el actor y comediante está en peligro de salir, es probable que Susy Lu se presente en la Gala de Eliminación, donde suelen cuestionar a los familiares sobre las actitudes que muestran los famosos dentro de la casa. Al igual que Arath de la Torre, Gala Montes y Mario Bezares, integrantes del ‘Cuarto Mar’, también se encuentran en la placa de nominados.