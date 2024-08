Mariana Echeverría no se arrepiente de su participación en LCDLF: “Mejor que ser un mueble y que nadie hable de mí”

Mariana Echeverría da el siguiente paso tras salir de LCDLFM (@marianaecheve)

Sin duda una de las participaciones más controvertidas de toda la segunda temporada de La Casa de los Famosos México fue la de Mariana Echeverría, quien al salir del reality show se enfrentó a un mar de críticas que la llevaron incluso a pedir disculpas.

Los señalamientos contra Mariana Echeverría se dieron por varias razones. Fanáticos se quejaron del “bullying” que hacía contra Briggitte e incluso algunas actrices que supuestamente coincidieron con ella en el pasado la señalaron por lo mismo. De igual forma, Mariana se vio envuelta en controversia luego de asegurar que algunas conductoras del matutino Hoy no soportaban a Arath de la Torre.

Todo esto hizo que Mariana tuviera que aclarar sus acciones. De hecho, tuvo un cara a cara con las conductoras de Hoy que terminó en lágrimas.

Usuarios en redes sociales reaccionaron (Televisa)

Recientemente, la ex habitante de La Casa de los Famosos contó a Televisa Monterrey que ya no piensa lamentarse por lo sucedido y que quiere disfrutar de los memes que le hacen, además de que aclaró que no se arrepiente de cómo jugó.

Esto dijo Mariana Echeverría

“Reacciones y decisiones tomadas mal, pero al final es un juego y estuvo mejor esto que ser un mueble y que nadie hablara de mí. Al final estoy en boca de todos, para bien o para mal, siempre dicen ‘que hablen bien o mal, pero que hablen de ti’”, dijo.

También declaró que todo el odio que ha recibido es una “joya” para las celebridades: “Ya la gente sigue hablando de mí, de los mangos, de la maestra Canuta... entonces qué joya para un famoso que estés en la boca de millones y millones de personas”.

Mariana Echeverría en La Casa de los Famosos México 2024. (ViX)

Y aseguró que no se arrepiente de nada: “Por supuesto que no me arrepiento. Millones de personas están hablando de mí, ya hasta me siento Luis Miguel caminando. Ese es el chiste de la televisión. Me aman o me odian, ahorita me odian, al rato a lo mejor haré algo increíble y me amarán”.

Finalmente se dijo tranquila y preocupada por cosas más importantes: “Tengo problemas más importantes que preocuparme por eso. Tengo a mi familia que me ama, a mi hijo que me necesita (...) Veo los memes y me rio. Ya hice lo que tenía que hacer, pedir disculpas, pero ahora ya me quiero reir”.

Hace algunos días, la conductora de televisión posteó este mensaje en sus redes sociales: “Todo pasa. De todas las lecciones que la vida me ha enseñado hay una que me ha marcado para siempre: que el dolor es temporal, pero la fortaleza que se gana es eterna. Que cada caída es una oportunidad para levantarse más fuerte. Y que, aunque las heridas dejan cicatrices, también dejan sabiduría y resistencia”.