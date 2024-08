Pobladores de Acuexcomac dejarán de enviar agua a Puebla en noviembre; denuncian sobreexplotación de mantos acuíferos

Los pobladores aseguran que impedirán el envío de agua a la capital de Puebla luego del 7 de noviembre. Crédito: Facebook/ Movimiento 8 de febrero

Habitantes de la comunidad de Santa María Acuexcomac, ubicada en el municipio de Cholula, Puebla, se manifestaron en la presidencia municipal para advertir que a partir del próximo 8 de noviembre no permitirán que ni una gota de agua más de sus manantiales sea llevada a la capital del estado.

De acuerdo con los vecinos de esta comunidad, el próximo 7 de noviembre culmina un convenio suscrito en 1994 para llegar el recurso hídrico a la ciudad de Puebla. Sin embargo, a pesar de muchas advertencias, las fuentes acuíferas del lugar han sido agotadas. Los habitantes de Acuexcomac aseguran que el convenio con el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) indica que el suministro para Puebla sería suprimido si éste afectaba los acuíferos en la región, lo cual ocurrió sin que se dejara de extraer agua de los pozos.

De acuerdo con testimonios de los residentes, el uso intensivo de tres pozos para abastecer la zona de Angelópolis llevó a que en el año 2023 se declarara extinto el manantial del poblado. Aunado a esto, las norias (pozos domésticos) del pueblo se secaron, privando a las familias del vital líquido.

Aunado a esto, en febrero de este año, la empresa Concesiones Integrales, junto al SOAPAP ofrecieron a los pobladores perforar un nuevo pozo para llevar el líquido del lugar a Puebla capital, a cambio de obras públicas, cosa a lo que los pobladores se negaron. Los pobladores dicen que urge revisar los acuerdos establecidos en 1994, los cuales aseguran no se han cumplido en su totalidad.

El manantial de la comunidad de Acuexcomac fue declarado extinto en el 2023, tras ser sobreexplotado. Crédito: Facebook/Emmanuel Rosas

De acuerdo con lo publicado por el portal La Jornada de Oriente, el pasado 9 de agosto, durante una asamblea general de la comunidad, se le pidió a Darío Tiro Rosas, presidente de la junta auxiliar, información sobre las denuncias presentadas en relación con el conflicto del agua, específicamente sobre un juicio de amparo que se supone estaba en curso.

Sin embargo, éste no dio parte de dicho proceso, y días después negó a los habitantes acceso a la información del supuesto proceso bajo pretexto de que por recomendación e sus abogados, los papeles no debían ser compartidos. Los vecinos señalaron que el edil subalterno entregó en un momento al comité comunitario supuestos documentos que generaron desconfianza por no contar con sellos oficiales de recibido.

Por su parte, Tiro Rosas envió una carta al medio citado asegurando que si la propia Comisión Nacional de Agua decide llevarse el agua del pueblo, él no lo impedirá.

La comunidad de Santa Maria Acuexcomac exige que se realicen estudios ambientales para evaluar el impacto de la extracción de agua en la región, e insta al gobierno municipal a cesar la extracción del recurso hídrico hasta que se garantice un adecuado abastecimiento para los locales.