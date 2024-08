Comisión del INE aprueba mayoría de Morena, PT y PVEM en la Cámara de Diputados, sigue el Senado

Guadalupe Taddei volvió a dedicar un mensaje a la ciudadanía (Cuartoscuro)

Morena y sus aliados tendrán 108 de las 200 diputaciones plurinominales, luego que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó otorgar la mayoría calificada a la coalición Morena-PT-PVEM, que en total tendrá 364 curules en la Cámara Baja.

Uuc-kib Espadas, consejero presidente de esta Comisión consideró que esta asignación corresponde a lo que dicta la ley constitucional, aunque no sea lo correcto en el terreno político.

“No me parece correcto, pero es el orden sistémico de la Constitución y no me encuentro facultado para oponerme, ni puedo inventar que donde se dice ‘partido’ es un sinónimo de ‘coalición”, señaló.

La decisión fue avalada de manera unánime por los cinco consejeros electorales que integran dicha Comisión, esto pese a las denuncias de los partidos de oposición, los cuales acusaron una “sobrerrepresentación” a favor de la 4T a través de la distorsión de las leyes electorales para generar mayorías artificiales en el Congreso.

La aprobación en Comisiones es el primer paso antes de que el proyecto sea sometido a discusión y votación en el Consejo General, donde estarán los once integrantes, encabezados por la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala.

Los consejeros de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos explicaron que decidieron mantener el criterio establecido en la Constitución, por lo tanto la fórmula para repartir los 200 puestos plurinominales se hizo por partido y no por coalición, como pedía la oposición.

El consejero Uuc-kib Espadas detalló que esta fórmula de reparto se basa en el texto de la Constitución, además los precedentes van en ese sentido. También las jurisprudencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así lo señalan.

“Para efectos de ir en contra del texto de la Constitución tendríamos que encontrar que en su aplicación literal hubiera violaciones a sus derechos humanos, la proporcionalidad no es un derecho humano. Soy proporcionalista, soy demócrata, pero estoy obligado a respetar y prevalecer el orden Constitucional”, explicó.

Ante el escenario de que el INE avale la mayoría de Morena en el Congreso, el Partido Acción Nacional (PAN) había solicitado previamente a los magistrados del Tribunal Electoral “que respeten el voto popular y la pluralidad democrática de México, haciendo una justa asignación de los diputados de representación proporcional”.

El argumento de los panistas es que Morena y sus aliados obtuvieron en conjunto el 54% de la votación general, sin embargo, desde el gobierno federal se trata de imponer una asignación del 75% de los puestos legislativos para su movimiento aunque la Constitución señala que ningún partido puede tener una sobrerrepresentación mayor al 8% de los votos obtenidos.

Información en desarrollo...