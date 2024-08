Difunden VIDEO que contradice a las jóvenes extranjeras presuntamente drogadas en Cancún

Video contradice a declaración de las jóvenes presuntamente drogadas en Cancún | Foto: X @laprensamx

Zara Hull y Kaylie Pitzel, dos jóvenes universitarias originarias de Oklahoma, denunciaron el pasado 9 de agosto que fueron potencialmente drogadas mientras estaban en un bar de Cancún, en estado de Quintana Roo al sureste de México, durante sus vacaciones. Hull recordó que su viaje, que había comenzado como una escapada divertida, se transformó rápidamente en una pesadilla. “Acabábamos de pasar un día en la piscina”, explicó en entrevista al medio CBS News al cual le describió cómo todo cambió después de pedir una bebida. Su amiga en tanto confirmó la versión, indicando que ambas comenzaron a mostrar síntomas alarmantes a los pocos minutos de solicitar agua; sin embargo, la difusión de un video contradeciría sus declaraciones.

“Ambas pedimos agua y, dentro de dos minutos, Jake se dio la vuelta y ambas caímos sobre la barra con las cabezas abajo al mismo tiempo”, relató Hull al medio antes citado. “Te lo digo, nunca me había sentido así en mi vida”, agregó, destacando la gravedad de su condición. Asimismo, describió cómo su cuerpo se volvió extremadamente pesado y comenzó a tener convulsiones, una situación que llevó a Snider a actuar rápidamente.

Ante la urgencia de la situación, Snider narró que llevó a Hull a un hospital privado, donde el personal médico exigió pagos cuantiosos antes de proceder con cualquier tratamiento. “Tuvimos que pagar un mínimo de 10 mil dólares [cerca de 186 mil 320 pesos] para que Hull fuera considerada para tratamiento”, contó. En tanto, la madre de Jake, una mujer identificada como Stephanie Snider, criticó duramente la atención recibida, señalando que “el hospital no la estaba tratando, le estaban inyectando muchos medicamentos para mantenerla sedada”.

Las jóvenes narraron qué sucedió tras estar en un centro nocturno en Cancún | Foto: X @chikistrakiz

Kaylie Pitzel, que también fue llevada al hospital, narró el calvario vivido desde el momento en que comenzaron a sentirse mal. “No podíamos caminar, no podíamos hablar, no podíamos hacer nada”. La joven recordó cómo, al despertar al día siguiente, experimentaba dolor al abrir los ojos, náuseas intensas y la incapacidad de moverse.

Video contradeciría la versión de ambas

Durante la tarde del pasado viernes 16 de agosto, dos semanas después de darse a conocer los hechos, en redes sociales se difundió un video captado por las cámaras de seguridad donde ambas jóvenes estadounidenses se habrían hospedado, en donde se muestra su comportamiento, llevando a secundar la version dada a conocer por la Fiscalía General de Justicia del Estado donde se negó que las féminas fueron drogadas.

Raciel López Salazar, quien funge como titular del órgano de seguridad, habría declarado en el pasado que las estudiantes no fueron drogadas como aseguraron, al tiempo que se dijo, durante sus vacaciones sí habrían estado bebiendo, postura que se ratificó cuando el hospital donde ambas jóvenes fueron atendidas les practicó un examen toxicológico que no arrojó la presencia de drogas en el organismo, aunque esto no desechó las labores de investigación.

En el video en cuestión, se observa a ambas jóvenes convivir con un grupo de turistas al interior de una alberca. Todo basta decir, se encuentran en la zona de bar por lo que, mientras la plática se desarrolla, ellas ingieren bebidas que ahí se ofertan.

Las mujeres de origen estadounidense aseguraron haber bebido solo agua durante su estadía en Quintana Roo. | Crédito: X @juanbaaq

“Y en Estados Unidos cuando publicaban esta noticia muchos creyeron que solo habían tomado agua contaminada. Otros que habían bebido alcohol adulterado, haciendo campaña que no visitarán México… como si sus jóvenes fueran unos santos y no bebieran y se drogaran”; “Aquí en el sureste en los grupos de “expats” primero llegan preguntando dónde comprar drogas y luego se quejan de los narcos, los cárteles y los policías que los extorsionan cuando andan hasta las nalgas haciendo desfiguros en la calle”; “cómo si no supiéramos que vienen al reventón con todos sus excesos” o “Andaban hasta las ‘manitas’”, se lee en redes.

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo ha intensificado los operativos de seguridad en centros nocturnos de Cancún. Estos operativos buscan combatir la venta y distribución de drogas en estos establecimientos.

Las autoridades han detectado un aumento en el número de denuncias ciudadanas que señalan la presencia de narcomenudeo en bares y discotecas de la ciudad.