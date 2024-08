La Mañanera de AMLO hoy 16 de agosto: ve como un acierto que FGR tomara la investigación del asesinato de Héctor Melesio Cuén

AMLO habla sobre el caso del asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda. Dice que fue acertado que la FGR esté a cargo de la investigación del caso. “(Las contradicciones) comenzaron desde el primer momento porque la versión inicial en el caso del ex rector versó sobre que había sido ejecutado en la gasolinera, que había puesto resistencia , eso declaró el testigo que lo acompañana, luego el señor Zambada dice: no, lo asesinaron donde se dio el encuentro, y ahora la Fiscalía también está dando a conocer que hay cosas que no coinciden”.

Dice que respalda a Rubén Rocha Moya, pues no se sabe si estaba enterado de esa situación, pues ya aclaró que no estaba en el país. “Vamos a esperar a tener toda la información y que se aclare, que no sea como antes que se ocultaban las cosas y conocer las causas, por qué, es que se detiene o secuestra al señor Zambada, quiénes participan, si había acuerdos o no había acuerdos con el gobierno de Estados Unidos, todo, antes no se podía tocar estos temas a fondo porque había implicaciones de los funcionarios del más alto nivel del gobierno, ahora no, por eso es muy importante tener autoridad moral, porque si no las autoridades son encubridoras, cómplices, y al mismo tiempo, autoridades de segunda, de tercera, de quinta, que cualquiera los puede ningunar, chantajear, tanto los de la mafia del poder en el país como los gobiernos extranjeros”.