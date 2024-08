¿Los útiles y uniformes se pueden deducir? Estos son los gastos escolares que puedes restar a tus impuestos, según el SAT

Algunos gastos como las colegiaturas y el transporte escolar sí pueden restarse a tus impuestos (X/@SEP_mx)

El regreso a clases trae consigo una serie de gastos importantes para las familias mexicanas, desde la compra de útiles escolares y uniformes hasta el pago de colegiaturas y transporte escolar. Sin embargo, es importante saber cuáles de estos gastos son deducibles ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y pueden ayudar a disminuir el monto de tus impuestos.

Para aliviar un poco esta carga financiera, el SAT permite la deducción de ciertos gastos escolares en la declaración anual de impuestos. Sin embargo, no todos los gastos asociados al regreso a clases son deducibles. Conocer cuáles gastos cumplen con los requisitos para deducirse puede marcar una gran diferencia en la declaración fiscal de los contribuyentes.

¿Los útiles y uniformes son deducibles de impuestos?

No, los útiles escolares y uniformes no son deducibles de impuestos ante el SAT. A pesar de ser gastos esenciales para el regreso a clases, estos rubros no están contemplados dentro de las deducciones personales permitidas por la autoridad fiscal. Las deducciones se enfocan principalmente en servicios educativos y transporte escolar.

Gastos escolares que sí puedes deducir

De acuerdo con la normativa vigente, los contribuyentes que sean personas físicas y estén inscritos en regímenes como salarios, honorarios, arrendamiento o actividad empresarial, pueden deducir los siguientes gastos:

Colegíaturas: los pagos por servicios educativos desde el nivel preescolar hasta bachillerato o su equivalente son deducibles. El monto máximo deducible varía según el nivel educativo: Preescolar: 14 mil 200 pesos mexicanos anuales Primaria: 12 mil 900 pesos mexicanos anuales Secundaria: 19 mil 900 pesos mexicanos anuales Profesional técnico: 17 mil 100 pesos mexicanos anuales Bachillerato o su equivalente: 24 mil 500 pesos mexicanos anuales

Transporte escolar: este gasto es deducible si es obligatorio en la escuela donde estudian los hijos o si el servicio está incluido en la colegiatura de todos los alumnos. Es fundamental que el comprobante fiscal desglose el monto correspondiente al transporte escolar.

Requisitos para deducir estos gastos

Para que los gastos por colegiaturas y transporte escolar sean aceptados como deducción en la declaración anual de impuestos, deben cumplirse con los siguientes requisitos:

Forma de pago: los pagos deben realizarse mediante cheque nominativo, transferencias electrónicas desde cuentas a nombre del contribuyente, o con tarjetas de crédito, débito o de servicios.

Comprobantes fiscales: las instituciones educativas deben emitir facturas electrónicas (CFDI) que incluyan el nombre y la CURP del alumno, el nivel escolar y la clave de reconocimiento de validez oficial de estudios. Además, el “Uso del CFDI” debe ser “Pagos por servicios educativos”.

Límite global de deducciones personales: aunque los gastos por colegiaturas tienen un límite específico por nivel educativo, el transporte escolar y otros servicios, como médicos o nutricionales, están sujetos al límite global de deducciones, que es del 15 por ciento de los ingresos brutos del contribuyente o cinco veces la UMA anual, lo que sea menor.

Consideraciones

Si bien los útiles escolares y uniformes no son deducibles, aprovechar las deducciones permitidas por el SAT en colegiaturas y transporte escolar puede representar un alivio económico importante. Es esencial revisar y cumplir con todos los requisitos para que estas deducciones sean válidas y no sean rechazadas por la autoridad fiscal.