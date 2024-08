Colate asegura que la vida de su hijo corre peligro con Paulina Rubio

Colate inició un reclamo contra Paulina Rubio por la salud mental de su hijo Foto: Cuartoscuro

La polémica legal en torno a Paulina Rubio y su ex pareja Colate continúa luego de que el español pasara unas vacaciones con su hijo y no regresara al pequeño con su madre, pese haber una fecha pactada. Esta situación provocó que la intérprete de Mío solicitara una audiencia en calidad de emergencia donde argumentó que el padre de su hijo está presionando al pequeño para no volver con ella.

Ante esto, Colate no se quedó callado y argumentó que sus acciones van más allá de desacatar la ley, sino que lo hizo por la propia seguridad de su hijo, debido a que este habría presentado “tendencias suicidas” derivadas de la convivencia con la Chica Dorada.

El abogado de Colate declaró: “Mi cliente lo llevó un psiquiatra en España con todo el conocimiento y entendimiento de la madre. Ese psiquiatra pidió que no se devolviera el niño a la madre porque eso podría ser un gatillo para sus ideas suicidas y el señor Vallejo hizo lo correcto”.

La jueza analizó la situación y permitió a Paulina Rubio que se reencontrara con su hijo, pero con un tutor a cargo de él.

La exitosa carrera de Paulina Rubio

Paulina Rubio, conocida como “La Chica Dorada”, ha tenido una carrera exitosa en la música latina a lo largo de las décadas. Inició su trayectoria artística como integrante del grupo Timbiriche en 1982, donde se mantuvo hasta 1991. Desde entonces, Rubio construyó una sólida carrera como solista, adaptándose a distintas tendencias musicales y consolidándose como una figura relevante en la industria.

En 1992, lanzó su primer álbum solista titulado La Chica Dorada, que incluyó éxitos como Mío y Amor de mujer. Este disco marcó el inicio de una prolífica carrera llena de éxitos y reconocimiento internacional. Posteriormente, en 1993, publicó 24 Kilates, en el que destacó la canción Nieva, nieva.

Consolidando su presencia en la escena musical, publicó en 1995 el álbum El Tiempo es Oro, con sencillos como Te daría mi vida. En 1996, dejó atrás el estilo pop de sus primeros álbumes y presentó Planeta Paulina, un trabajo con influencias de dance y electrónicos, cuyo sencillo Enamorada alcanzó gran popularidad.

Entre los lanzamientos más relevantes de la década del 2000, la cantante mexicana presentó Paulina en el año 2000, un disco que incluía los hits Y yo sigo aquí y El último adiós. Este álbum se convirtió en uno de los más vendidos en su carrera. En 2002, Rubio lanzó Border Girl, marcando su incursión en el mercado anglosajón con temas como Don’t Say Goodbye y Si tú te vas.

En 2004, continuó su éxito con el álbum Pau-Latina, que incluyó canciones como Dame otro tequila. En 2006, presentó el disco Ananda, con el cual obtuvo varios premios gracias a éxitos como Ni una sola palabra y Nada puede cambiarme.

Con más de tres décadas de carrera, Paulina Rubio ha lanzado otros álbumes significativos como Gran City Pop (2009), que incluyó Causa y efecto y Ni rosas ni juguetes. Su más reciente producción de estudio, Deseo (2018), presentó sencillos como Suave y sutil.

Paulina Rubio sigue siendo una de las artistas más importantes de la música latina, con una trayectoria llena de éxitos y un legado que continúa influyendo a nuevas generaciones de músicos.